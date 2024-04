Il viso "in fumo": come diventa la pelle di un fumatore e cosa fare per limitarne l'invecchiamento (se non riesci a smettere)

La carnagione di un fumatore è facilmente riconoscibile. La sigaretta è un ottimo vasocostrittore. Cosa significa? I piccoli vasi sanguigni della pelle sono di dimensioni ridotte e di conseguenza, i globuli rossi faticano a fornire tutto l'ossigeno e i nutrienti di cui la tua pelle ha bisogno.

La pelle perde vitalità ed elasticità e il colorito appare spento e stanco. Inoltre l'epidermide appare sottile e quindi più sensibile alle aggressioni esterne, come i raggi UV e l'inquinamento.

Il modo ideale per proteggerla è provvedere con cura a ciò che gli manca e soprattutto proteggerla in modo adeguato.

Applicare sieri idratanti e speciali prodotti per la cura del giorno che contengano vitamina C per nutrirla in profondità e dargli una sferzata di luminosità. Utilizzare una crema idratante con protezione SPF 50+ per proteggerla dal sole e limitare la comparsa di macchie sul viso.

La pelle di un fumatore invecchia più velocemente

Le piccole rughe sono del tutto naturali e alla fine possono piacere, poiché la nicotina disidrata la pelle e degrada la vitamina C (che il corpo usa per produrre collagene), accelera inevitabilmente l'invecchiamento della pelle.

La priorità è quindi fare di tutto per aiutare il derma a produrre collagene, che dona elasticità alla pelle e rallenta la comparsa delle rughe. La maggior parte di questa produzione avviene durante il sonno, quindi è alla sera che bisogna agire: puntando su ingredienti idratanti e antiossidanti come i peptidi e la vitamina C. Maschere, trattamenti notte idratanti che stimolino la produzione di collagene, tutto questo è fondamentale per prevenire l'invecchiamento precoce della pelle.

Non dimenticare la cura del contorno occhi. Quando si fuma, si creano delle micro linee all'angolo degli occhi che si trasformano molto rapidamente in rughe. Inoltre,la pelle di questa zona è scarsamente irrorata e compaiono più facilmente le occhiaie. Per prendersi cura di questa zona sensibile,è consigliata l'aloe vera ultraidratante e il guaranà decongestionante.

Pelle pulita senza imperfezioni

Il fumo di sigaretta ha la tendenza a depositarsi alla pelle e ostruirne i pori. Alla fine della giornata, l'epidermide appare opaca con molte impurità a livello della fronte,naso e mento.

La soluzione è adottare detergenti adatti a detergere la pelle in profondità. Iniziare con la routine della doppia pulizia:

Utilizzare un olio per rimuovere tutte le microparticelle che si sono depositate sul viso durante il giorno: che si tratti di inquinamento o sigarette, la pelle risulterà luminosa e morbida al tatto.

Pulire la pelle con un gel delicato per rimuovere questo olio e le microparticelle dalla pelle.

Si può usare una maschera peeling con acidi della frutta due volte alla settimana. Oltre a purificare i pori, questa emulsione fornisce una buona dose di vitamine che le sigarette impediscono alla pelle di produrre. Grazie ad esso, la carnagione è anche più luminosa e fresca.

Labbra screpolate e denti gialli

Com'era prevedibile, la parte del viso che ha più contatto con la sigaretta è la bocca. Di conseguenza, deve affrontare sfide molto specifiche.

Per prima cosa bisogna prestare attenzione alle labbra. Queste sono, come il resto del viso, piuttosto disidratate dalla nicotina e hanno screpolature e brufoletti che possono comparire nel contorno. Per combattere tutto questo, è consigliabile di non lesinare su burrocacao o scrub: ci sono i trattamenti a base di acidi della frutta che apportano idratazione e vitamine.

Per quanto riguarda i denti, l'effetto giallo delle sigarette e macchie sono antiestetiche. Fortunatamente, è possibile trovare dentifrici speciali per fumatori o lavarsi i denti con una miscela di limone e bicarbonato di sodio. Ma attenzione a quest'ultimo metodo! Non bisogna abusarne per i rischi di danneggiare lo smalto: è una volta alla settimana al massimo.

E i capelli?

A causa del fumo, i capelli sono più opachi e fragili perché mancano di sostanze nutritive. Per rafforzarli e ripristinare la loro morbidezza e lucentezza, applicare balsami e trattamenti specializzati, ricchi di antiossidanti. Utili sono gli oli per proteggere le fibre dei capelli e darealla chioma un effetto lucido. Si possono fare bagni d'olio in casa una o due volte al mese con olio di ricino e di avocado. I capelli saranno rinforzati, più spessi e la loro fibra rivestita.

L'odore stantio di tabacco sui capelli non è piacevole. I capelli mal sopportano l'alcool perchè il rischio è di seccarli ancora di più. Per nascondere l'odore di tabacco che emana dalla testa, optare invece per una nuvola di profumo per capelli profumato.

I fumatori si riconoscono subito dalle antiestetiche macchie gialle sulle unghie del medio e dell'indice. Perché sono proprio queste le due dita con cui tengono le sigarette. Ma è abbastanza facile rimuoverle. Basta applicare un primer con le proprietà rinforzanti, protettive e sbiancanti a base di aglio e limone (ma senza il loro profumo), per cancellarle in un colpo solo.

Il fumo e i suoi effetti anche sui piedi

Poche persone sanno che esiste una connessione tra calli plantari e fumo di sigaretta. Esiste infatti una particolare forma che si trova quasi esclusivamente nei fumatori: il callo neurovascolare. È un accumulo di epidermide in un punto focale sotto il piede contenente vasi sanguigni. Queste lesioni sono estremamente sensibili ed è necessario uno sbrigliamento chirurgico regolare per limitare il dolore durante la deambulazione. Anche lo sbrigliamento regolare o i trattamenti topici non possono sempre rimuovere questo tipo di callo. Fortunatamente, quando il paziente smette di fumare, in molti casi scompaiono anche queste lesioni.

