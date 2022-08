Over 60 e spaghetti alle vongole, ricetta estiva perfetta per la salute

Degustati tutto l'anno, gli spaghetti con le vongole trovano la loro massima espressione proprio durante il periodo estivo. Con una maggiore richiesta e relativo acquisto, sia per una preparazione casalinga che per una degustazione di rito presso il ristorante preferito. Sono un classico dell'estate, nell'immaginario collettivo rappresentano il relax serale tipico delle cenette in riva al mare. Il tutto accompagnato con un buon calice di bianco fresco e secco.

Le vongole non possono mancare nella cucina locale, perché rivestono un ruolo essenziale anche grazie alla vasta presenza lungo il territorio. Questi molluschi bivalvi sono racchiusi da due conchiglie, di piccole o media dimensione. Sono molluschi filtratori perché si nutrono di fitoplancton e mini organismi, che recuperano filtrando le acque del mare. Nascono naturalmente ma vengono anche coltivate e la più nota è la vongola verace. Vanno acquistate sempre freschissime, pulite e cotte in modo impeccabile e accompagnate agli spaghetti d'ordinanza.

Vongole veraci, proprietà e qualità

Le vongole sono un vero toccasana per la salute, non solo per quella del palato grazie al loro gusto deciso e alla consistenza carnosa. Ma anche per gli innumerevoli benefici che riescono a offrire, così piccole ma così salutari. Ad esempio 100 grammi di prodotto possono garantire un buon apporto di proteine pari a 11 grammi e, in minima parte, di carboidrati e grassi. Sono poco caloriche e molto digeribili, forniscono un buon apporto di vitamine A, B12 e C, ottime per migliorare il sistema immunitario e contrastare i radicali liberi.

Le vongole sono ricche di sali minerali e in particolare di ferro, magnesio e potassio. Questi ultimi sono una presenza importante per la salute del cuore e della circolazione, offrono energia, regolano il benessere muscolare prevenendo fastidiosi crampi e controllano il bilancio idrico del corpo. Per questo sono perfette per la categoria over amante della buona cucina, ma se ne consiglia un consumo moderato a chi soffre di ipercolesterolemia, perché ricche di colesterolo. Non sono adatte a chi ha problematiche quali patologie epatiche, gotta o iperuricemia, oltre a un'evidente ipersensibilità al prodotto. Mentre sono indicatissime per chi ha difficoltà digestive, perché altamente digeribili.

Spaghetti alle vongole, tutto sulla ricetta

Prima di affrontare la vera ricetta le vongole richiedono un fondamentale rituale di preparazione, ovvero un'immersione in una ciotola di ceramica con acqua salata, magari acqua di mare, da cambiare con costanza. Una necessità, di almeno tre ore, che gli permette di spurgare eliminando la sporcizia raccolta e filtrata in mare. Le vongole già aperte o rotte vanno eliminate, perché morte, mentre con una paglietta di metallo si possono eliminare eventuali residui presenti sul guscio.

Risultano pronte per la cottura quando l'acqua del catino non presenta più sabbia o sporcizia di sorta. Un'altra accortezza importante: le vongole si mangiano solo cotte per evitare problematiche di salute quali epatite, salmonella e molto altro. Meglio acquistarle chiuse in rete, mai sfuse, così da identificare la varietà, la tracciabilità e tipologia di coltivazione o produzione e la data di confezionamento. Si effettua un'ultima ricontrollata e una lavata, prima di passare alla cottura. Serve:

1 kg di vongole veraci

300 grammi di spaghetti o, a piacere, linguine

1 bicchiere scarso di vino bianco

prezzemolo

aglio, olio, pepe, peperoncino e sale q.b. a piacere

Prima di versarle in padella si picchiettano singolarmente sul tagliere, per intercettare gli ultimi residui di sabbia, poi si versano in una padella ampia con l'aglio e il vino bianco, lasciando cuocere a fuoco vivo per far evaporare il vino, per poi coprire con un coperchio proseguendo con una cottura di pochi minuti. Le vongole così si apriranno completamente. Scolate recuperando il sughetto ottenuto, filtrandolo, gettate le vongole che invece non si sono aperte. In una padella ampia rosolate nell'olio lo spicchio d'aglio con il peperoncino, unite le vongole e una parte dell'acqua filtrata in precedenza.

Lasciate cuocere per qualche minuto, così da assorbire il sapore, mescolando con delicatezza. A parte cuocete al dente gli spaghetti e tritate il prezzemolo, scolate la pasta e versatela nella padella con le vongole. Mescolate dolcemente lasciando cuocere su fiamma molto bassa, unendo il prezzemolo, l'olio e una spolverata di pepe. Saltate se necessario unendo l'avanzo di acqua filtrata, per creare una sughetto cremoso, e servite caldi. Il sale non è necessario, perché le vongole sono un prodotto molto saporito.