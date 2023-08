Over 60 e viaggi, tutte le soluzioni per uno stretching perfetto e utile

Effettuare un lungo viaggio può mettere a dura prova la resistenza dei propri muscoli, favorendo anche fastidisi crampi e indolenzimenti vari. Che sia un viaggio in aeroplano o in treno, o anche alla guida di un automobile, è importante mettere in pratica qualche trucchetto utile. Come ad esempio spezzare la monitonia dettata dallo stare a lungo seduti con un po' di stretching muscolare, perfetto anche per rilassare i muscoli dopo il viaggio stesso.

Una strategia da utilizzare quando serve e da trasformare in routine quotidiana, così da diminuire i tanti fastidi e le tensioni che possono intaccare il benessere di ossa e muscoli: lo stretching infatti offre validi benefici quotidiani e bastano pochi minuti al giorno. Ecco una serie di esercizi semplici da eseguire anche mentre si è in viaggio.

L'importanza dello stretching nella vita di tutti i giorni

Mantenersi attivi e in salute è l'imperativo della silver generation, che vanta una quotidianità dinamica e piena di impegni. Per questo il fitness non può mancare nella routine di sempre, necessario per preservare la forza personale ma anche la tonicità muscolare. Bastano pochi minuti da dedicare all'allungamento dei muscoli così da migliorare i movimenti, in favore di un maggiore equilibrio e di una migliore stabilità. Inoltre è una pratica utile anche come fase di riscaldamento prima di ogni allenamento, così da preparare il corpo alla sessione di fitness. Non serve eccedere, basta ritagliarsi un piccolo spazio ogni giorno per preservare il buon funzionamento dell'organismo o sciogliere le tensioni e lo stress muscolare, come nel caso dei lunghi viaggi.

Stretching in viaggio, gli esercizi più utili

Quando si affrontano lunghi viaggi è bene spezzarne la monotonia motoria con qualche movimento incentrato sull'allungamento muscolare. Durante le lunghe tratte in macchina è necessario effettuare una serie di pause e soste starategiche, sia per riposare sia per idratarsi e allungare i muscoli. In treno, in nave o in aeroplano si può invece effettuare lo stretching da seduti. Ecco alcuni suggerimenti.