Over, tutte le soluzioni per salutare i colleghi quando si va in pensione

È ora di andare in pensione, è finalmente giunto il momento conclusivo di tutto un lungo e intenso percorso lavorativo. Che sia stato felice o molto impegnativo, ecco arrivare il tempo da dedicare al relax e alla tranquillità domestica.

Una nuova routine fatta di attività personali, di momenti da dedicare alle proprie necessità e alla famiglia, assecondando gusti e piaceri personali. E se la pensione sancisce definitivamente la conclusione della fase lavorativa, porta con sé anche il momento del congedo dai colleghi e dai collaboratori.

Qual è il modo migliore per salutare tutti utilizzando i vari mezzi di comunicazione a disposizione? Dalla lettera alla e-mail, dai messaggi social e agli sms, passando per la festa finale con tanto di rinfresco o aperitivo e discorso di arrivederci. Scopriamo insieme come organizzare il tutto per tempo, nel modo migliore e quali le parole chiave da utilizzare.

È tempo di andare in pensione, come salutare i colleghi

È giunto il momento della tanto agognata pensione e anche quello dei saluti ai colleghi che hanno condiviso con voi un lungo percorso, fatto di gioie, impegni e anche momenti critici. Espimere attraverso le parole tutte le proprie emozioni è la via più facile per un saluto sincero, per chiudere in bellezza un capitolo importante della vita, corredato da tanti eventi condivisi con altre persone ed innumerevoli esperienze che hanno arricchito l'esistenza lavorativa ma anche quella quotidiana.

Per salutare i colleghi la via più facile è quella di realizzare una lettera, magari scritta a mano oppure con l'aiuto del computer, da sigillare all'interno di una busta e consegnare a ogni collega, così che rimanga quale ricordo piacevole del momento dei saluti. Uno scritto che si può personalizzare oppure trasformare in un ringraziamento corale, da inviare anche con una comoda e-mail, dedicando cura e attenzione al testo.

Lo scritto potrà trasmettere gratitudine e simpatia verso i colleghi ed essere corredato di auguri per il futuro, ma anche di affetto nei loro riguardi per aver condiviso con voi un lungo cammino di crescita umana.

Festa, party, rinfresco o aperitivo

Non c'è ultimo giorno di lavoro e di pre-pensionamento senza un piccolo rinfresco, perfetto per celebrare l'evento. Le opzioni possono essere tante, ecco le più gettonate: