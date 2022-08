Over e piedi gonfi: cause, cure e quando c'è da preoccuparsi

Piedi gonfi, stanchi, affaticati, con caviglie doloranti, ecco una condizione molto comune e che può colpire anche i senior più attenti. Il gonfiore dei piedi e, spesso, delle caviglie è riconducibile alla presenza di un quantitativo variabile di acqua nei tessuti sottocutanei. Noto anche come edema, è un vero e proprio ristagno di liquidi che incide sul formato della zona, con particolari sintomi da non sottovalutare. Le cause possono essere di natura varia, con intensità e gravità differenti.

Il gonfiore può risultare momentaneo o perdurare nel tempo, per questo è importante saper riconoscere i sintomi, chiedendo un consulto nei casi più sospetti. Sintomi che possono rivelarsi veri e propri campanelli di allarme, segnalando una problematica importante da non trascurare. Scopriamo tutto sui piedi gonfi, dai segnali alla cause fino alla cura.

Over e piedi gonfi, sintomi più evidenti

Una condizione molto ricorrente quella dei piedi gonfi, che spesso coinvolge sia le caviglie fino ad estendersi alle stesse gambe. È molto importante comprendere le cause scatenanti al pari dei sintomi, che è necessario intercettare per tempo. Sia che il gonfiore risulti momentaneo o perduri nel tempo, una situazione da sottoporre al medico di fiducia così da effettuare visite ed esami di rito. Il gonfiore ai piedi può colpire anche gli over più attenti e allenati, quale campanello d'allarme di una problematica in corso o di uno stile di vita errato. Scopriamo insieme quelli più comuni:

evidente gonfiore della zona con ristagno di liquidi

sensazione di calore e arrossamento

area dolorante, prurito e pesantezza

colorazione della cute da rossa a violacea fino a bluastra

In alcuni casi i sintomi possono rivelarsi più intensi ma anche maggiormente sospetti e preoccupanti, come ad esempio:

febbre alta

area intorpidita e calda

fiato corto e difficoltà respiratoria

palpitazione, dolore al petto, sensazione di soffocamento

gonfiore evidente anche alla zona del viso

Tutte le cause scatenanti

Per stabilire la giusta cura per porre rimedio ai piedi gonfi è indispensabile definire le cause scatenanti, che possono risultare di origine differente con intensità e gravità varia.

stile di vita , non solo una scarsa attitudine al movimento ma anche il rifiuto di ogni tipologia di attività fisica, anche la più blanda come la camminata;

, non solo una scarsa attitudine al movimento ma anche il rifiuto di ogni tipologia di attività fisica, anche la più blanda come la camminata; alimentazione non adeguata , ad esempio scarsamente proteica oppure troppo grassa e calorica. L'eccesso di condimenti salse e cibi malsani incide sull'organismo, sul peso e anche sul benessere dei piedi stessi;

, ad esempio scarsamente proteica oppure troppo grassa e calorica. L'eccesso di condimenti salse e cibi malsani incide sull'organismo, sul peso e anche sul benessere dei piedi stessi; abitudini sbagliate , come gli eccessi in fatto di alcolici, prodotti troppo salati, fumo e sostanze stupefacenti;

, come gli eccessi in fatto di alcolici, prodotti troppo salati, fumo e sostanze stupefacenti; temperatura e posizione , il caldo eccessivo ha ricadute sulla circolazione stessa, al pari di una posizione eretta prolungata nel tempo o del semplice affaticamento fisico;

, il caldo eccessivo ha ricadute sulla circolazione stessa, al pari di una posizione eretta prolungata nel tempo o del semplice affaticamento fisico; calzature , troppo strette oppure troppo alte o al contrario troppo basse, un problema per il benessere dei piedi;

, troppo strette oppure troppo alte o al contrario troppo basse, un problema per il benessere dei piedi; traumi e infiammazioni , una caduta o una storta possono gonfiare i piedi al pari della presenza di problematiche infiammatorie agli arti, ai tendini e alla struttura stessa;

, una caduta o una storta possono gonfiare i piedi al pari della presenza di problematiche infiammatorie agli arti, ai tendini e alla struttura stessa; infezioni , quali verruche o funghi che possono danneggiare la salute della pelle e dei piedi;

, quali verruche o funghi che possono danneggiare la salute della pelle e dei piedi; allergie e medicinali, alcuni prodotti o cibi possono scatenare reazioni allergiche tanto da gonfiare anche le estremità inferiori. Oppure l'assunzione di alcuni medicinali può incidere profondamente.

Ma il gonfiore dei piedi potrebbe rappresentare un segnale importante da riconoscere, quale indicatore della presenza di patologie importanti. Tenendo in considerazione il quadro clinico generale del soggetto ed escludendo le cause sopra citate. Ad esempio i piedi gonfi potrebbero suggerire un'insufficienza cardiaca, oppure problematiche legate alla circolazione sanguigna. Oltre a danni o difficoltà di natura epatica, renale, al sistema linfatico o quale conseguenza diretta del diabete. Senza dimenticare l'obesità e l'accumulo eccessivo di peso, e le patologie legate al piede che possono agevolare un gonfiore persistente.

Piedi gonfi, come intervenire

Per ridurre la problematica è importante chiedere supporto al medico di fiducia che potrà prescrivere la cura più adatta, in grado di agire sulle cause e sulle patologie scatenanti. Attraverso l'impiego di medicinali, antidolorifici, diuretici o rimedi specifici per problematiche cardiache, epatiche, renali, circolatorie e molto altro. Inoltre potrà richiedere una serie di esami e verifiche, in particolare se il gonfiore non sembra diminuire e in presenza di sintomi anomali. Specialmente se non si è a conoscenza della presenza di problematiche fisiche e patologie, magari trascurate e involontariamente ignorante. Tra i rimedi casalinghi che possono garantire sollievo possiamo trovare: