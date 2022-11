Over al mare a novembre, i benefici e dove andare

Il mare in autunno è una scelta ottimale, non solo per agevolare una migliore condizione di salute, ma anche per l'atmosfera pacifica che si respira. Ne sanno qualcosa i senior amanti della spiaggia anche fuori stagione. Una scelta utilissima per chi soffre di problemi respiratori, chi necessita di muoversi di più e di un ambiente rilassante e confortante.

Niente di meglio del suono delle onde che si infrangono sulla spiaggia, una medicina per l'anima e per il cuore. Oltre a stimolare a produzione di vitamina D, così importante per il benessere della struttura ossea. Il mare a novembre è la risposta migliore a ogni malanno, da assaporare con calma e godendo ancora di qualche caldo raggio di sole. Scopriamo quali le mete migliori per una vacanza senior, con amici e parenti.

Over e mare a novembre, tutte le mete

Vacanze al mare a anche a novembre? Una scelta ottimale per potere conoscere nuove mete, sfruttando gli ultimi strascichi di una lunga estate. Un'idea vincente per i senior desiderosi di relax ma anche di avventure e posti nuovi da scoprire, ecco le destinazioni perfette per questo mese.

Puglia

La Puglia è la meta perfetta per le vacanze di novembre, libera dalla folla estiva e con ritmi meno frenetici. L'acqua cristallina del mare lambisce placidamente le spiagge dorate della costa, finalmente sgombra dai turisti e per questo idonea per lunghe passeggiate rigeneranti. Via libera a escursioni in bicicletta, a cavallo, lunghe camminate e visite turistiche sia attraverso le aree green della regione, che tra città d'arte e piccoli borghi. L'occasione giusta per visitare musei, chiese e aziende di prodotti enogastronomici e masserie, in totale tranquillità. Passando attraverso il Salento per visitare Gallipoli, santa Maria di Leuca, Torre dell'Orso, con una capatina sia a Bari per la Basilica di San Nicola, che a Lecce per ammirare la Basilica di Santa Croce. Senza dimenticare il fascino del Gargano, delle isole Tremiti, di Ostuni e Alberobello, fino ad Otranto e oltre.

Campania

Non solo mare ma anche cultura e gastronomia, la Campania è un immersione totale nella tradizione e nella bellezza: ad esempio Limatola con il suo castello medievale, il piccolo borgo di Caiazzo in provincia di Caserta fino al borgo fantasma di Roscigno Vecchia. Ma anche Amalfi, Ischia e Sorrento con il loro incredibile fascino, passando per Caserta per ammirare la Reggia. Per gli appassionati di natura ecco Fontegreca sempre in provincia di Caserta, dove ammirare un magico bosco verticale di cipressi e rispecchiarsi nelle incredibili pozze naturali color verde smeraldo. Impossibile non passare anche da Napoli dove perdersi tra i suoi vicoli e i mercati rionali, passeggiando amabilmente lungo il porto per assaporare l'energia di questa città.

Sicilia

Le temperature miti di questa regione permettono ancora qualche placido bagno nelle acque cristalline e limpide della Sicilia. I senior appassionati di mare e buon cibo, qui, potranno trovare tutti gli ingredienti utili per trascorrere una vacanza perfetta, all'insegna del relax fisico e mentale. Gli amanti della cultura invece potranno visitare Palermo e Monreale, per un tour tra chiese e palazzi storici, oppure lasciarsi rapire dal barocco siciliano della Val di Noto, l'atmosfera fiabesca di Scicli o girovagare tra i templi di Agrigento. Fino a praticare del trekking nella zona di Linguaglossa e del parco dell'Etna, visitando anche il parco dei Nebrodi, dove ammirare e toccare con mano la tradizione di un tempo.

Calabria

Ancora qualche tuffo in mare anche in Calabria, una terra ricca di cultura e bellezza naturale ma anche di tradizioni e bontà enogastronomiche artigianali. Per i senior amanti delle escursioni niente di meglio del parco della Sila, oppure di un po' di canottaggio sul Lago Arvo. O ancora un'escursione presso il Parco Nazionale del Pollino, al confine con la Basilicata, e che dal 2015 è inserito tra i patrimoni dell'Umanità UNESCO. Per ammirare il mare è impossibile non passare da Praia a Mare, San Nicola Arcella, Amantea, Tropea, Capo Vaticano fino a Scilla. Dove l'acqua è cristallina con tocchi di verde smeraldo, fondali limpidi e spiagge libere dalla folla. Capo Rizzuto e Bova Marina sulla parte ionica non deluderanno le aspettative dei visitatori, che potranno riempirsi occhi e cuore dei colori e dei profumi di una terra unica.

Liguria

Un evergreen di sempre ecco la Liguria, meta facilmente raggiungibile e perfetta per i senior che amano le atmosfere più tranquille anche durante i periodi più caotici. Anche in novembre la regione offre la possibilità di trascorrere vacanze rilassanti, a pochi passi dal mare. Dove poter immergere le gambe passeggiando lungo il bagnasciuga. Terra ricca di bontà culinari e di arte, la Liguria è perfetta anche per chi ama visitare luoghi d'arte e piccoli borghi storici. Partendo da Genova, per poi conoscere Arenzano, Laigueglia, Portofino, Sestri Levante, Lerici fino alle Cinque Terre. Perfette per gli amanti delle escursioni e delle lunghe camminate.

Il mare in autunno, perché fa bene

Mare e benessere, un binomio importante per tutti ma in particolare per i senior che lo scelgono come meta per rilassarsi e rinvigorire l'organismo. Accantonato il periodo più caldo e afoso, legato all'estate, la spiaggia e il mare sono perfetti anche in autunno e in particolare a novembre. Quando la stagione è nel pieno del suo divenire, la temperatura è ancora gradevole e non mancano le giornate baciate da caldi raggi solari. Per i senior è una meta irrinunciabile, non solo perché migliora la respirazione diminuendo le problematiche legate alla stessa, riducendo le crisi asmatiche e la rinite ma anche perché la presenza dello iodio stimola le terminazioni nervose dell'epidermide diminuendo la ritenzione idrica e accelerando il metabolismo. Un aiuto in più per chi fatica a mangiare ed è spesso inappetente. E lo stesso iodio è molto utile per chi soffre di ipotiroidismo.

Camminare nell'acqua di mare, ove possibile, migliora la circolazione e il tono muscolare corporeo, sciogliendo le contratture. Il rumore delle onde svolge un'azione positiva sull'umore perché rilassa e al contempo spezza la monotonia del quotidiano, permettendo di svagare la mente. Il mare agevola un aumento della produzione di serotonina, un ormone che favorisce il rilassamento mentale e corporeo e la creatività, contrastando anche ansia, stress, disturbi emotivi e depressione, in favore di una maggiore socializzazione. Permette inoltre di conoscere nuova gente ma anche di passeggiare ed effettuare escursioni, in compagnia di amici e familiari. Senza dimenticare che l'assorbimento dei raggi solari stimola la produzione di vitamina D, necessaria per il bene delle ossa contro l'osteoporosi.