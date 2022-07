Come vestirsi per un aperitivo in spiaggia

Non c'è migliore occasione dell'estate, specie per chi la fortuna di trascorrere qualche giorno al mare, per un aperitivo in spiaggia con gli amici. Ma non è sempre facile azzeccare l'outifit per una occasione informale. Anzi. Il più delle volte si finisce per ripiegare sul classico capo passepartout da vacanza: caftano con stampe orientaleggianti per la donna e completo in lino per l'uomo. Non è così, forse?

Sebbene non esista un dress code da happy hour in spiaggia, un minimo di accuratezza nella scelta dell'abbigliamento è sempre ben gradita. Del resto, basta davvero pochissimo per avere un look cool anche sessant'anni. Dunque, perché non provarci?

L'outfit da donna

Checché se ne dica, il look da aperitivo in spiaggia non è poi così scontato. Ma considerando che d'estate, specie al tardo pomeriggio/sera, le temperature sono piuttosto gradevoli, il problema non si pone: ci si può davvero sbizzarrire con abiti, tessuti e colori. Per certo, a meno di cocktail party a tema, bisogna desistere dalla tentazione di indossare un costume (magari pure intero) con un pareo semi-trasparente annodato in vita o, peggio ancora, attorno al collo. Assolutamente no.

Le soluzioni per la donna over sono molteplici: dal maxi dress colorato al pantalone a gamba larga con blusa o top in raso fluido. Per chi non intende rinunciare all'eleganza, il must-have dell'estate 2022 è il midi-dress, ovvero, un abito di media lunghezza (fino al polpaccio) ampio e leggero. In alternativa, si può optare per vestito un po' più corto (appena sopra il ginocchio) dalla linea svasata e morbida: il classico prendisole, per intenderci.

Per chi, invece, predilige un look più casual e disimpegnato, i pantaloni in tessuto sono sempre una garanzia: da quelli a palazzo ai pantaloni taglio culotte. In tal caso, si consiglia di completare l'outfit indossando una casacca che metta in risalto - senza cadere nell'eccesso, chiaramente - il décolleté, magari scoprendo le spalle con uno scollo a barca o a "V".

Per quanto riguarda le fantasie dei tessuti, invece, sarebbe meglio evitare stampe tropicali o che facciano pendant con la flora marina (il rischio di una mise carnevalesca è sempre dietro l'angolo). Il total look bianco è sicuramente un evergreen ma occhio a sfoggiarlo con moderazione, specie se non si è particolarmente abbronzati in volto. Via libera, invece, a colori cangianti e vividi: dall'arancione al giallo; dal verde all'azzurro acquamarina.

Il look da aperitivo per l'uomo

Un dress code da aperitivo anche per l'uomo? Sì, è proprio così. Per quanto la notizia non entusiasmerà particolarmente una parte della popolazione maschile, esiste un man attire (è cosi che definiscono gli esperti del settore l'abbigliamento da uomo) per l'happy hour.

Affidarsi al caso, magari tirando fuori dall'armadio - peggio ancora dalla valigia - il primo paio di pantaloni lunghi e la trita e ritrita camicia bianca per tutte le stagioni non è per certo la soluzione ottimale.

Il trend dell'estate 2022 per l'uomo over suggerisce un look casual senza rinunciare a quel pizzico di eleganza che, anche in vacanza, non guasta mai. Un paio di pantaloni chinos, magari abbinati ad una camicia sui toni del beige o del color crema, rendono l'aspetto più fresco e giovanile.

I pantaloni corti e le t-shirt non sono da bocciare purchè non si tratti dei classici calzoncini da spiaggia o di maglie con slogan improbabili sul petto. La sobrietà, al di là del gusto personale, è sempre una carta vicente. Dunque meglio optare per il classico bermuda e una t-shirt basic in mancanza d'altro.

Quanto alla scelta dei colori, la tendenza moda uomo della stagione promuove i colori pastello: dal rosa all'azzurro chiaro. Le stampe tropical e foliage, a meno di escursioni improvvisate nella foresta pluviale, sono bocciate. Anzi: bocciatissime.

Gli accessori

Gli accessori costituiscono un elemento fondamentale del look poiché definiscono il vibe dell'outfit. A partire dalla scelta delle scarpe: i sandali bassi per la donna e i mocassini beige per l'uomo sono sempre una garanzia. Tuttavia, quest'estate sono ritornate in gran voga anche le sneakers: con i modelli classic retro non si sbaglia mai.

Quanto alle borse, è il momento giusto di rispolverare quelle in paglia o in cuoio. Le minibag sono perfette per chi preferisce uno stile minimal, mentre le borse a secchiello intrecciate in vinile - icona degli anni '70 - ben si addicono ad una mise vintage chic.

Circa i gioielli, invece, le tendenze dell'estate 2022 ripropongo un classico che piace alle donne di tutte le età: la collana lunga. Il sautoir, composto da un unico filo o a più giri, è adatto a tutte le occasioni e per ogni tipo di look. Restando in tema, sono tornati di gran moda anche i bracciali a fascia ma rivisitati in chiave moderna e indossati rigorosamente a metà braccio.

Infine, non possono mancare per un aperitivo in spiaggia gli occhiali da sole. In questo caso, ci si può davvero sbizzarrire con montature vistose e colori sgarcianti. Insomma, è tempo di osare.