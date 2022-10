Over, come mantenere giovani le mani a 60 anni

Le mani sono il biglietto da visita del corpo ma, al contempo, una delle parti più trascurate nonostante sia quella che, più di tutte, evidenzia l'inesorabile trascorrere del tempo. Averne cura con affetto e attenzione è necessario, non solo per un fattore estetico ma anche di benessere fisico. Del resto le mani svolgono un ruolo importante, sempre pronte al movimento o alla protezione del corpo.

Per rallentarne il naturale invecchiamento è importante dedicare tempo e cure, una routine da affrontare sin dalla più giovane età. Non solo creme e massaggi, ma anche rivestimenti utili a proteggerle dall'azione costante degli agenti atmosferici. Ecco qualche soluzione per frenare questo processo, migliorandone la salute e mantenendole giovani a lungo.

Ecco perché le mani invecchiano

Anche le mani invecchiano, è una condizione naturale legata al tempo che trascorre costantemente ma anche alla scarsa cura riservata alle stesse. Le mani si trovano spesso in balia degli agenti atmosferici, dal caldo al freddo, all'azione dei raggi del sole, vittime dell'impiego di igienizzanti o prodotti aggressivi, senza che vi sia magari un'adeguata protezione con guanti, tessuti di copertura o creme idratanti e lenitive. Eppure le mani sono le prime a indicare l'avanzare degli anni e l’invecchiamento, che si manifestano in modo inesorabile attraverso una cute più spenta e meno tonica, segnata da piccole macchie o aloni che possono risultare più o meno scuri, o con piccoli segni e rughe maggiormente marcate. La pelle più rapparire più secca e sensibile, screpolata e anche fortemente rugosa e ruvida. Prendersene cura è la soluzione migliore, magari iniziando sin dalla giovane età attivando una ritualità benefica utile a rimandare e rallentare l'invecchiamento stesso delle mani.

Trattamenti e rimedi naturali

Protezione e cura, ecco le due regole più importanti per mani sane, belle e dalla pelle tonica e giovane. Per rallentare il processo di invecchiamento è importante attuare una serie di strategie partendo dall'impiego di detergenti o saponi indicati per proprio pH della cute, coprendole con guanti di gomma o lattice durante le fasi lavorative, in particolare se sono presenti sostante chimiche. Ma anche utilizzando rivestimenti di stoffa o guanti di lana per arginare il freddo invernale. Le mani devono poter far affidamento su una buona idratazione con creme nutrienti, ma anche sull'applicazione di schermi protettivi durante l'esposizione solare estiva. Per schiarire le macchie cutanee basta chiedere supporto al dermatologo di fiducia, che potrà consigliare creme o unguenti contenenti vitamine A, E e C.

È sempre consigliato massaggiarle con prodotti nutrienti, veri rimedi naturali, perfetti per una buona idratazione, a base di olio di mandorle, olio di jojoba, burro di karité, creme con glicerina. Sono indicati anche olio d'oliva, aloe vera, oltre a impacchi e rimedi naturali come una maschera al tuorlo d'uovo sbattuto da applicare sulle pelle delle mani, lasciando in posa per 15 minuti. Si può sempre optare per la più classica applicazione di una crema prima di andare a dormire indossando guanti di cotone puliti, un rimedio utile per un assorbimento del prodotto più attiva e mirata. Per i casi più estremi è bene rivolgersi a centri specializzati che potranno avviare un percorso di cura a base di acido ialuronico, peeling, procedimenti schiarenti, laser e molto altro.