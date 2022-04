Pasqua, la torta salata per stupire i nipoti

La torta salata è un grande classico del menu di Pasqua. Perfetta per un pranzo in famiglia, da servire come antipasto o portata extra, lo è ancor di più per una gita fuori porta gli con amici. E perché no, anche per il tradizionale picnic di Pasquetta.

Amatissima dai bambini, la torta salata è davvero semplice ed economica da realizzare. In questo articolo vi proponiamo tre ricette che, per certo, conquisteranno il palato dei vostri nipoti. Dunque non vi resta che prendere nota e provare a rifarle il prima possibile.

Torta pasqualina (veloce)

La "torta pasqualina" è il piatto della tradizione ligure che viene preparato in occasione della Pasqua. La ricetta originale prevede, per la farcia, l'utilizzo di erbette, cagliata, uova e formaggio grattugiato. Il guscio esterno, invece, si realizza con un impasto non lievitato all'olio. La versione che vi proponiamo è decisamente semplificata rispetto a quella classica ma non per questo meno golosa.

Ingredienti

2 rotoli di pasta sfoglia

500 grammi di spinaci.

5 uova fresche

250 grammi di ricotta vaccina

2 pizzichi di sale

una noce di burro

uno spicchio d'aglio

latte qb per spennellare

una manciata di semi di sesamo (facoltativo)

Preparazione

Per prima cosa mondate e lavate gli spinaci. Se preferite, ma non è necessario, sbollentateli in acqua (non salata) per qualche minuto. Dopodiché ripassateli in padella con una noce di burro e uno spicchio d'aglio. Regolate di sale e pepe. Quando saranno appassiti, togliete la padella dai fuochi e fate raffreddare le verdure a temperatura ambiente.

Ora procuratevi un mixer. Inserite all'interno del contenitore gli spinaci, l'uovo, la ricotta, il parmigiano e frullate per qualche minuto. A parte, in uno stampo del diametro di 24 centimetri, dispiegate un rotolo di pasta sfoglia avendo cura di fare aderire l'impasto alle pareti della teglia.

Versate la farcia all'interno del guscio di impasto e formate 4 incavi con il dorso di un cucchiaio. Rompete un uovo per volta e inseritelo all'interno di ogni solco. Quindi richiudete la torta con l'altro rotolo di pasta sfoglia e spennellate la superficie con un po'di latte. Foratela con i rebbi di una forchetta e, se vi va, cospargetela con i semi di sesamo.

Cuocete a 220° in forno preriscaldato fino a doratura. Servite la "torta pasqualina" tiepida. Si conserva in frigo per circa due giorni. In sostituzione alla pasta sfoglia potete usare la brisée o la fillo.

Crostata di verdure

La crostata di verdure è un'alternativa leggera alle torte salate tradizionali e quindi ideale anche per chi predilige una dieta vegetariana. Per la versione vegana è possibile sostituire il formaggio spalmabile di latte vaccino con uno a base vegetale. Vediamo come si prepara.

Ingredienti

2 rotoli di pasta brisée

1 zucchina

1 melanzana

2 carote

1 peperone

2 patate medie

1 confezione di formaggio spalmabile

olio qb

sale qb

origano

Preparazione

Lavate, asciugate e mondate le verdure. Dopodiché tagliatele a cubetti piccoli (ma non troppo) e disponetele su una teglia. Aggiungete un filo d'olio, l'origano e regolate di sale. Infornate a 180 gradi per circa mezz'ora o poco più. Di tanto in tanto rimestatele con un cucchiaio di legno di modo che la cottura sia omogenea. Quindi spegnete il forno e fatele raffreddare.

Scartate un rotolo di pasta brisée e foderate il fondo di uno stampo per crostata da 26 centimetri. Bucherellatelo con i rebbi di una forchetta su tutta la superficie. Con l'altro rotolo ricavate delle strisce dello spessore di circa un centimetro e mezzo.

Ora recuperate le verdure cotte in precedenza e versatele in una ciotola. Aggiungete il formaggio spalmabile e rimestate velocemente. Se la farcia dovesse avere una consistenza troppo densa, ammorbiditela con qualche cucchiaio d'acqua tiepida. Regolatevi a occhio.

Versate il composto nel guscio di pasta brisée. Formate una griglia – a mo' di crostata, per intenderci – con le striscioline di impasto ricavate in precedenza. Cuocete a 180° in forno preriscaldato fino a doratura. Servite tiepida.

Torta salata allo yogurt

Avete poco tempo per preparare una torta salata? E allora la torta salata ai 7 vasetti è sicuramente la soluzione che fa per voi. Si prepara in un batter d'occhio e potete arricchirla con gli ingredienti che preferite. Tutto ciò che vi occorre è un vasetto di yogurt che utilizzerete come unità di misura per la preparazione dell'impasto.

Ingredienti

1 vasetto di yogurt bianco

1 vasetto di olio di semi di girasole, soia o mais

3 uova intere

3 vasetti di farina 00

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

1/2 cucchiaino di sale

150 grammi di prosciutto cotto

150 grammi di scamorza affumicata

Preparazione

Rompete le uova in una ciotola capiente. Aggiungete un vasetto di yogurt bianco (non zuccherato, naturalmente), uno di olio e frullate con una frusta elettrica. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati unite anche la farina, poco per volta, il lievito istantaneo e il sale. Frullate per un paio di minuti.

A parte, tagliate a listarelle il prosciutto cotto e la scamorza affumicata. Uniteli all'impasto e rimestate con un cucchiaio di legno fino a che saranno distribuiti in modo uniforme.

Foderate una tortiera del diametro di 26 centimetri con carta forno. Versate l'impasto all'interno dello stampo e cuocete in forno preriscaldato a 180° per circa 40 minuti. Quando la superficie imbrunirà leggermente, estraetela dal forno. Affettatela e servitela tiepida.