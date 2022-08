Prodotti in offerta per il tempo libero e le passioni creative

È tempo di estate, di vacanze ma anche di dare libero sfogo alla propria creatività, una necessità per gli appassionati di craft e DIY sempre alla ricerca di tutorial e ispirazioni online. Dal fai da te manuale alla ristrutturazione casalinga, passando da riciclo e riuso creativo degli oggetti fino alla realizzazione di progetti decorativi. Magari con il supporto di attrezzi, oggetti e macchinari specifici, perfetti per dare sfogo alla propria fantasia. Ecco che Amazon accorre in supporto, con una serie di offerte a tempo dedicate proprio agli appassionati di decorazione e DIY. Scopriamole insieme.

Set Ferri circolari

Una proposta imperdibile per gli appassionati di knitting ovvero della maglia ai ferri, sono prodotti dalla KnitPro e disponibili con punte di varie misure. I ferri sono in legno di betulla laminata, molto comodi per una lavorazione pratica, rapida e scorrevole. Il kit con chiusura magnetica rende il trasporto comodo, così da poter lavorare a maglia anche in spiaggia. Sono ora disponibili in offerta dal 30/07 al 12/08.

Rilegatrice

Venduta dalla Rayher Hobby GmbH la rilegatrice a spirale permette rilegature semplici e perfette, ideale per progetti di scrapbooking, album foto, planner, calendari, diari, bloc notes personalizzati o documenti per lavoro, università o scuola. Compatta, di facile utilizzo è un articolo versatile, comprensiva di accessori utili per rendere il lavoro finale preciso e perfetto. Un articolo di grande qualità che permette di creare articoli unici e personalizzati è in offerta fino al 12/08.

Pennelli da pittura

Ecco il comodo set da 10 pennelli da pittura della ‎Vicloon, disponibili in formato e dimensioni differenti, così da soddisfare ogni tipologia di esigenza creativa. I pennelli sono composti da setole in nylon resistenti e facili da pulire, collegate al supporto da un tubo in alluminio molto solido. Perfetti per l'hobbystica e per la pittura professionale sono facili da trasportare, permettendone un utilizzo sia all'aperto che in casa o in studio. Si trovano in offerta fino al 7/08.

Set sbalzo e perforazione

Un piccolo kit portatile dedicato alla lavorazione a sbalzo e alla perforazione di vari supporti, per la realizzazione artistica e creativa di carte sagomate, lavori di scrapbooking, biglietti d'auguri e molto altro. Venduto dalla Rayher contiene 1 fustellatrice, 2 tavoletta base di taglio (75 x 165 x 3 mm), 1 tavoletta di taglio (75 x 165 x 5 mm), 1 pannello da goffratura (75 x 165 x 3 mm), sono comprese le istruzioni d'uso per tagliare e goffrare. In offerta fino al 14/08.