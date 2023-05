Quali sono gli alimenti da evitare con l'artrosi

Esiste una stretta correlazione tra l'alimentazione e l'artrosi. La dieta, intesa come schema alimentare, è fondamentale per la salute dell'apparato muscolo-scheletrico. Al riguardo, studi recenti hanno evidenziato che, nel contesto della patologia reumatica, alcuni alimenti favoriscono il processo infiammatorio. Non solo grassi e zuccheri, ma anche l'acido arachidonico incide sull'aspetto sintomatologico della malattia. Per contro, moltissimi altri micronutrienti sono un vero e proprio toccasana per la salvaguardia di ossa e articolazioni.

Cos'è l'artrosi e perché l'alimentazione è importante

L'artrosi è una malattia degenerativa che attecchisce la cartilagine che riveste le articolazioni. Si tratta, in parole semplici, di un'infiammazione cronica che provoca dolori agli arti e, nel lungo periodo, difficoltà motorie anche gravi.

Le cause possono essere varie: dalla predisposizione genetica fino ai fattori ambientali. Non meno importante, però, è il ruolo dell'alimentazione. Una dieta ricca di grassi produce inevitabilmente un aumento del peso corporeo. I "chili in eccesso", infatti, gravano sulle articolazioni portanti, come ginocchia e caviglia. Non solo.

I cuscinetti adiposi (accumuli di grasso ndr) rilasciano adipochine: ormoni che, attraverso il metabolismo, si diffondono in tutto l'organismo provocando o ravvivando eventuali infiammazioni. Ecco perché è fondamentale riequilibrare l'alimentazione in caso di malattia reumatica.

Quali sono gli alimenti da evitare

Appurato che esiste una correlazione evidente tra artrosi e alimentazione, vediamo quali sono gli alimenti e le sostanze che favoriscono il processo infiammatorio. L'indiziato numero uno è sicuramente l'acido arachidonico, una sostanza presente sotto forma di acido linoleico nell'olio di arachidi, olio di cartamo, olio di girasole, carne e frutta a guscio.

Altri alimenti di cui bisognerebbe limitare il consumo in caso di patologia reumatica o articolatoria sono:

Alcolici e bevande zuccherate (birra, vino, liquori, soft drink, succhi di frutta, bevande gassate)

(birra, vino, liquori, soft drink, succhi di frutta, bevande gassate) Frutta sciroppata o candita ;

; Zucchero bianco e dolci (torte, biscotti, pasticcini e gelati, specie se confezionati);

(torte, biscotti, pasticcini e gelati, specie se confezionati); Insaccati (in particolar modo salame, lardo, pancetta, mortadella e affini);

(in particolar modo salame, lardo, pancetta, mortadella e affini); Carni grasse (in generale parti meno nobili del maiale o del pollo).

(in generale parti meno nobili del maiale o del pollo). Condimenti a base di grassi animali (burri, margarina e strutto).

La dieta consigliata

Se c'è una dieta particolarmente consigliata dagli esperti per chi soffre di artrosi è sicuramente quella mediterranea. Com'è noto, infatti, si tratta di uno schema alimentare molto vario e ricco di micronutrienti essenziali per l'organismo.

Gli acidi grassi omega 3, contenuti in quantità rilevanti sia nel pesce di acqua dolce (salmone, sgombro, trota, sardina) che nella verdura a foglia verde e nei semi, sono un vero e proprio toccasana per la salute delle articolazioni. Non meno importanti sono gli omega 9 (acido erucico) dell'olio d'oliva che, peraltro, abbassa anche i livelli di "colesterolo cattivo" (LDL).

Fondamentali sono poi le fibre che, secondo studi recenti sull'artrosi, riducono le infiammazioni (chiaramente nel lungo periodo) a carico degli arti portanti. Si trovano negli alimenti amidacei (pane, pasta, cereali), in frutta e verdura ma anche nei legumi.

Da ultimo, per rinforzare le ossa, occorre consumare cibi ricchi di calcio, magnesio e potassio. E quindi, via libera a latte, yogurt e formaggi. Infine, anche la vitamina D è di aiuto nelle malattie reumatiche. Gli esperti consigliano di esporsi al sole, previa protezione, nelle ore più calde della giornata.