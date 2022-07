Regalo per papà per i 60 anni, idee e consigli

Volete festeggiare in grande i 60 anni del papà? Ecco una serie di soluzioni in grado di accontentare ogni tipo di esigenza, di carattere e di gusto. Un pacchetto di idee e suggerimenti utili per celebrare un evento così importante, in modo originale e sicuramente vantaggioso. Ecco alcune idee davvero intrigantidavvero imperdibili.

AGPTEK Smartwatch LW11

Per i papà amanti del fitness ecco il regalo perfetto, lo smartwatch LW11 da uomo della AGPTEK. Un prodotto ottimale per monitorare le attività sportive, dalla camminata con il classico contapassi, al nuoto, passando per il ciclismo e molto altro. Monitora anche le calorie bruciate, la distanza ma anche il sonno, la frequenza cardiaca ed è un ottimo promemoria in caso di sedentarietà prolungata e per la salute stessa. Può notificare messaggi, chiamate in entrata, email, ma anche controllare la musica e la fotocamera del telefono con il Bluetooth. Si ricarica rapidamente e può rimanere in standby fino a per 30 giorni.

Kindle, con luce frontale integrata

Un'idea utile per i papà appassionati di lettura, comoda e facilmente trasportabile grazie al formato ridotto. Ecco il Kindle con luce frontale regolabile integrata per leggere in qualsiasi ambiente, con schermo touch antiriflesso da utilizzare anche sotto la luce diretta del sole. Con batteria di lunga durata e la possibilità di impostare come schermata la copertina del libro che si sta leggendo. La memoria di 8GB permette di consultare un numero elevato di titoli, inoltre consente una lettura senza distrazioni, con la possibilità di sottolineare passaggi o evidenziare parole. Disponibile nel formato con pubblicità consente di usufruire di un salvaschermo sponsorizzato.

Acqua di Giò, eau de toilette

Una profumazione di gran classe, Acqua di Giò di Giorgio Armani è l'eau de toilette dalla fragranze leggera, fresca tipica del mare e del calore del sole. Una profumazione dall'impronta raffinata e che ricorda la dinamicità delle onde, impreziosita da aromi sensuali come le scorze di bergamotto, di mandarino e neroli. Un rimando dichiarato alla natura, alla libertà, perfetto per un uomo che ama la freschezza del mare.

Cantinetta dei vini

Per i padri appassionati di vino ed enologia, è la cantinetta Shiraz della KLARSTEIN nel formato slim da 12 bottiglie, con porta in vetro, struttura in acciaio inossidabile e comoda illuminazione interna. Una proposta interessante che garantisce una temperatura controllata, con tre piani estraibili dove riporre comodamente i vini. Il pannello touch consente di monitorare e impostare la giusta temperatura, per una conservazione professionale anche dentro casa. In vendita a 259,99 euro.

Magliettta Super Dad

Soluzione di grande effetto per l'"eroe" di casa, ecco la maglietta Super Dad di Babloo in cotone al 100%, dalla vestibilità comoda e perfetta. Disponibile in tutte le taglie, in colorazione bianco o nero, è il regalo perfetto e originale per stupire il proprio genitore. Un'idea divertente da dedicare non solo per la festa del papà ma anche per il compleanno, o semplicemente come dono alternativo.