Come ringiovanire la pelle del viso senza chirurgia, tutti i rimedi e i trattamenti naturali

Con l’avanzare degli anni soprattutto a a sessant’anni la pelle del viso tende ad apparire invecchiata.

È questo un processo naturale che comincia dai 40 anni ed legato alla perdita di collagene ed elastina. L’epidermide inevitabilmente col passare degli anni produce sempre meno acido ialuronico. Di conseguenza sul viso compaiono i primi segni del tempo come le prime rughe superficiali. L’approccio alla comparsa delle rughe sul viso naturalmente varia da soggetto a soggetto.

Ci sono poi determinati fattori come l’esposizione al sole e all’inquinamento atmosferico, lo stress e cattive abitudini alimentari che accelerano inevitabilmente questo processo di invecchiamento Per ringiovanire il viso non è detto che è necessario rivolgersi al chirurgo estetico perché basta seguire dei semplici e preziosi accorgimenti.

Innanzitutto per quanto riguarda l’esposizione al sole bisogna proteggersi dai raggi Uv con un filtro protettivo adatto per il proprio fototipo. Non bisogna utilizzarlo sono d’estate ma anche nelle altre stagioni dell’anno e persino quando è nuvoloso perché i raggi solari agiscono e filtrano anche in queste condizioni meteorologiche.

Come ringiovanire la pelle del viso coi rimedi naturali

La beauty care quotidiana della pelle è di estrema importanza per prevenire i primi segni d’età. La pelle del viso va pulita e idrata ogni giorno con costanza. Consigliati sono i prodotti a base di acido iarulonico e vitamina C che svolgono un’azione antiossidante in grado di contrastare la formazione di radicali liberi, i principali responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Si può contribuire al ringiovanimento della pelle anche con l’alimentazione scegliendo alimenti ricchi di sostanze antiossidanti. Via libera quindi al consumo di mirtilli, pomodori, avocado che ne sono ricchi. Lo stesso vale per gli alimenti ricchi di vitamina E che è una vera e propria alleata per la salute dell’epidermide. Consigliati i semi oleosi, le uova e i crostacei che sono fonte di omega 3, acidi grassi che mantengono la pelle elastica, luminosa e più giovane. Anche l’idratazione riveste un ruolo molto importante.

La sana abitudine di bere due litri di acqua al giorno contribuisce a rendere la pelle del viso idratata e luminosa.

I trattamenti per ringiovanire la pelle di 10 anni

Tra le maschere di bellezza con alla base ingredienti naturali molto utilizzate sono quelle a base di olio di jojoba, olio di argan, rosa mosqueta, aloe vera e tè verde. Sono tutti ingredienti facilmente reperibili che risultano ricchi di sostanze nutrienti e antiossidanti molto potenti.

Tra i trattamenti più consigliati per avere un effetto anti-aging duraturo vi è la ginnastica facciale che serve per rendere il viso più luminoso e tonico. È una disciplina che può essere praticata ovunque, a casa e in ufficio. È adatta sia agli uomini che alle donne. Praticata con una certa costanza può donare risultati duraturi.

La ginnastica facciale aiuta a mantenere allenati i muscoli del viso. Serve per stimolare efficacemente la microcircolazione per contrastare l’invecchiamento cutaneo e avere un ovale ben definito. Inoltre stimola la produzione di elastina e collagene indispensabili per avere un colorito luminoso e tonico.

Diverso invece è lo yoga facciale che coinvolge solo determinati muscoli del viso e mira a rafforzarli e tonificarli efficacemente in maniera mirata.

Inoltre oltre a focalizzarsi sui muscoli facciali è caratterizzato da esercizi di rilassamento che agiscono sull’intero corpo secondo un approccio olistico agendo persino sulla postura e sulla riduzione dello stato di stress generale che come sappiamo gioca un ruolo importante nel processo di invecchiamento cutaneo.