Vigilia di Natale e over 60: come decorare casa per il cenone

Decorare la casa per la vigilia di Natale è un'attività stimolante, per ricreare la magia tipica dell'infanzia e dei natali del passato. Un momento di pura creatività, utile per mettere alla prova le proprie capacità in fatto di styling, colori e abbinamenti. E anche un'opportunità per cercare idee e ispirazioni in rete, così da realizzare addobbi e decori personalizzati, con le proprie mani. Di certo si tratta di una passione irrinunciabile per i senior più eclettici, per gli amanti dell'arredo e del design, oltre che un modo per passare del tempo di qualità con i familiari, progettando insieme le decorazioni, le combinazioni e lo spirito delle feste.

Stile classico e tradizionale

Quale stile migliore se non quello della tradizione, per decorare casa in occasione della vigilia di Natale, per uno stile classico che non stanca mai, perché intriso di fiaba ed emozioni. I colori sono come sempre il rosso, il bianco e il verde, con declinazioni verso il tartan: dagli addobbi per l'abero ai festoni disposti sul camino, alle calze appese fino ai centrotavola.



Immancabili i tessuti in stile scozzese, ben rappresentati da comodi cuscini, pouf e calde coperte dove avvolgersi per attendere l'arrivo di Babbo Natale. Presepi e ghirlande non potranno mancare, queste ultime da appendere alle porte o alle finestre, oppure da trasformare in centrotavola. Si può poi completare il tutto con tante candele rosse e bianche, da comporre in sicurezza su vassoi ampi, per poi disporre per tutta la casa pacchetti veri o decorativi da realizzare con carta rossa e nastri bianchi. Si può poi rifinire il tutto con giocattoli in legno e folletti di stoffa, per una magia di Natale senza pari, magari assaporando una calda cioccolata davanti all'albero.

Stile nordico e naturale

Se la casa è arredata in stile nordico e minimale, anche la vigilia di Natale potrà seguire lo stesso tema, virando verso tonalità chiare, naturali e materiche. Non solo il classico albero vero con decori di paglia, perle di legno e palle di vetro traparente, ma anche luci, rami di eucalipto, magari da comporre con ghirlande in midollino per creare centrotavola di grande effetto. Decori e festoni in carta nei toni del rosa, del grigio, dell'azzurro e del bianco potranno completare gli addobbi, da appendere poi sulle porte, sulle finestre o da far pendere dal soffitto. Ad esempio, si può usare la carta da pacco, perfetta per proteggere i doni e da rifinire con un cordino naturale e delle pigne.



L'ambiente nordico richiede la presenza della natura, per questo le fette di legno potranno trasformarsi in basi d'effetto per realizzare centrotavola decorativi. Su questi si potranno posizionare pigne, candele, alberelli e piccole renne. Queste ultime, magari di medio formato, potranno far parte di piccoli angoli animali, posizionate su tappeti di pelliccia ecologica accanto a ciocchi di legno e lucine. E per finire anche un albero alternativo, da creare con i rami di legno recuperati nel bosco, da posizionare sul muro in orizzontale e in ordine di misura crescente. Così da ricreare la classica forma a triangolo da addobbare con luci, pignette ed elementi naturali.

All'insegna del riciclo

Una vigilia all'insegna del fai da te è la soluzione perfetta per i senior amanti del riciclo, magari mescolando decori del passato con altri oggetti creati personalmente. Si tratta di addobbi all'insegna del risparmio e del basso impatto ecologico, a partire dalla carta dei pacchetti che sarà di recupero, come la classica dei giornali. La si può impreziosire con stelle e fiocchi di neve, decorati a mano con il pennello o con timbri personalizzati. Festoni, addobbi e decori si possono invece realizzare recuperando da materiali comuni, come ad esempio delle ghirlande ricoperte da pompon creati con lana di recupero. Oppure festoni realizzati con vecchie corde grezze dove applicare stelline o ritagli di carta di giornale.



Non mancheranno nemmeno addobbi e palline per l'albero realizzati con tappi di sughero, mini vasetti di vetro trasformati in boule à neige e vecchi giochini dipinti e appesi come decori. Le stoffe di recupero possono essere usate per impacchettare i doni, con la tecnica giapponese del furoshiki, con foglie secche dipinte di oro e bianco da utilizzare come rifinitura per i pacchetti. Ciò che conta è scegliere una colorazione di base, necessaria per definire tutto l'allestimento, declinandola tra decori e tessuti.

Stile elegante e luminoso

Per chi ama un Natale all'insegna del lusso, si dovrò puntare su toni del bianco, del rosa cipria, dell'oro, dell'ottone, del rame e dell'argento, da replicare negli addobbi sparsi per la casa e sull'albero. Luci, fili di perle, elementi preziosi di cristallo non potranno di certo mancare, anche sulla stessa tavola. Fiocchi e nastri in tonalità preziose si potranno alternare con elementi in velluto, come ad esempio le palline per l'albero. Ma anche portacandele, portalumini, alzatine, campane di vetro, trasparenze in vetro e cristallo, con dettagli e decori dorati e luminosi, ma anche gemme e perle eleganti.



L'obiettivo è quello di rendere la casa raffinata ma senza caricarla troppo, partendo proprio dall'albero, aggiungendo anche elementi tessili di pregio in pelliccia - meglio se cruelty-free - per decorare tappeti e cuscini. I decori possono essere poi completati con centrotavola con rose, fiori color rosa cipria e foglie di eucalipto, seguiti da tanti punti luce ottenuti con lanterne pregiate o fili luminosi, magari da disporre davanti a casa, per creare un immaginario percorso verso il Natale.