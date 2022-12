Le accuse e la frecciata sui social. Così Noemi Bocchi replica all'ex marito

C'è chi rilascia interviste, chi sceglie il silenzio e chi invece fa storie Instagram. Noemi Bocchi ha scelto quest'ultima via per rispondere all'ex marito, che al settimanale Chi ha rilasciato dichiarazioni infuocate nei confronti dell'ex moglie. Mario Caucci non ha usato parole di stima e affetto per Noemi, che oggi vive una nuova relazione al fianco di Francesco Totti ed è pronta a iniziare la convivenza con lui. " Lei sa perfettamente cosa vuole e come arrivare a ottenere quello che vuole ", ha detto pochi giorni fa l'imprenditore romano nella prima intervista ufficiale sul divorzio dalla Bocchi, aggiungendo: " Lo ha fatto usando ogni tipo di opportunità e passando sopra tutto, macinando rapporti, sentimenti, famiglie per raggiungere i suoi scopi ".

Caucci ha descritto l'ex moglie come una donna arrivista e disposta a tutto pur di ottenere ciò che vuole, abituata a lussi e confort di ogni genere. Accuse pesantissime alle quali Noemi Bocchi ha deciso di replicare a suo modo, cioè sui social network. Dall'inizio della sua relazione con il Pupone, la 34enne romana ha scelto di mantenere un basso profilo, tenendosi alla larga dai giornalisti e dai paparazzi, che da ormai un anno la seguono. Il suo profilo Instagram è privato e solo pochi "eletti" possono sapere cosa pensa e dice della sua nuova vita al fianco di Francesco Totti. Ed è proprio su Instagram che Noemi ha scelto di replicare all'ex compagno, pubblicando una foto di qualche tempo fa.