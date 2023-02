"All'inferno c'è un posto per loro...". La frecciata di Shakira a Clara Marti

Dopo tre revenge song, nelle quali non ha risparmiato l'ex compagno da accuse e sfottò, Shakira è tornata a parlare del difficile momento attraversato dopo la rottura con Gerard Piquè. Questa volta, però, non lo ha fatto con rime e strofe musicali, ma in un'intervista televisiva rilasciata al giornalista messicano Enrique Acevedo per N+ Mexico. Onesta e senza filtri, la popstar colombiana ha ammesso di avere sofferto, di avere toccato il fondo e di essersi rialzata grazie ai figli, ai fan e alla musica catartica: " Le mie canzoni sono la mia terapia, attraverso di loro esprimo tutto ciò che provo e penso meglio di come posso farlo parlando in un'intervista ".

Con "Te Felicito" (uscita nell'aprile 2022) e poi con "Music Session 53" e l'ultima hit "TQG", Shakira ha raccontato il tradimento, la rabbia, l'orgoglio e il dolore, scagliando frecciate all'indirizzo dell'ex compagno e della sua fidanzata Clara Chia Marti, che da oltre un anno aveva una relazione segreta con il calciatore. Testi nei quali la cantante ha raccontato con " brutale onestà " - così l'ha definita lei nell'intervista - la fine della sua relazione, la caduta e la rinascita.

La fine della relazione con Piquè

Nella lunga intervista alla tv messicana, Shakira ha ammesso di avere superato l'addio a Piquè e di essere pronta a guardare al futuro: " Credevo di avere bisogno di un uomo per essere completa, di una famiglia dove i figli hanno una mamma e un papà sotto lo stesso tetto. Ci credo ancora ma oggi mi sento completa, ho accettato i miei fallimenti, le mie debolezze e basto a me stessa. Sto bene anche da sola e ho l'amore dei miei figli, ai quali devo pensare. Per loro devo essere forte come una leonessa ". Del resto lei indietro non ritorna e lo ha cantanto nei suoi ultimi due brani, rivolgendosi direttamente all'ex: "Non commetto lo stesso errore".

L'appoggio delle altre donne e l'affondo a Clara