"Dillo a Clara che vuoi tornare". Shakira le canta di nuovo all'ex Piquè

Il nuovo singolo di Shakira "TQG" - in featuring con la popstar colombiana Karol G - è già un successo. A poche ore dalla pubblicazione, il videoclip ha già superato quattro milioni di visualizzazioni su Youtube e a piacere non è solo la melodia. Come era già stato ampiamente annunciato dalla stampa spagnola, il testo è un continuo riferimento all'ex compagno Gerard Piquè, accusato di averla lasciata per la nuova giovane fidanzata Clara Marti. Quello che Shakira canta nel suo nuovo brano, però, sa di rivelazione: "Perché mi cerchi tesoro se sai che non ripeto l'errore".

A quanto pare l'ex calciatore del Barcellona non si sarebbe rassegnato all'idea di poter tornare con l'ex compagna. "Te ne sei andata dicendo che mi hai dimenticato e ti sei trovato una nuova ragazza, quello che lei non sa è che stai ancora vedendo tutte le mie storie", canta la popstar colombiana, svelando l'interesse di Piquè nei suoi confronti. E poi ancora: "Vuoi tornare lo sapevo già e metti mi piace alla mia foto. Ti vedo felice che la tua nuova fidanzata però se sapesse che mi stanno ancora cercando". Che lui avesse cercato una seconda possibilità con Shak, la stampa spagnola lo aveva già rivelato. Lo scorso maggio, infatti, la coppia aveva provato a recuperare il rapporto ma senza successo.

Le frecciate all'indirizzo di Clara Marti

Come già era successo con il precedente singolo, nel suo nuovo brano Shakira le ha cantante letteralmente anche alla giovane fidanzata di Piquè. "Diglielo alla tua bebè che per un uomo non entro in competizione... da queste parti non sei più il benvenuto, quello che mi ha lanciato la tua ragazza non mi fa arrabbiare, io rido". Cosa sia successo tra le due donne non è chiaro, ma sicuramente tra Shakira e Clara Chia Marti qualcosa deve essere accaduto visto il riferimento dell'artista nel testo. Nel brano, poi, la popstar la mette in guardia dal fidanzato che le starebbe mentendo: "Se tu sapessi..."

"Ritornare con te mai"