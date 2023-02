"Sono fan di Shakira". Piqué cacciato da un ristorante a Barcellona

Shakira è pronta a cantarle (di nuovo) all'ex compagno Gerard Piqué. Tra poche ore uscirà il nuovo singolo "Te quedo grande" con Karol G, che si preannuncia pieno di riferimenti al calciatore nel segno dell'ennesima vendetta. Intanto, però, lo sportivo è stato protagonista di un episodio singolare avvenuto a Barcellona, quando è stato letteralmente rimbalzato da un ristorante giapponese. E il motivo è proprio la sua ex compagna.

A rivelare quanto successo negli scorsi giorni nel cuore di Barcellona è un video diventato virale su Tik Tok, nel quale Gerard Piqué e la sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti, escono da un locale con il viso serio e la giovane sembra essere decisamente infastidita. Secondo quanto riferito dall'autore del video condiviso sul web (che ha già collezionato 6 milioni di visualizzazioni) la coppia avrebbe tentato di entrare nel ristorante giapponese, ma il titolare si sarebbe rifiutato di trovargli un tavolo nonostante ce ne fossero alcuni liberi all'interno. Le rimostranze del calciatore non sarebbero, però, servite a niente e il proprietario del locale li avrebbe messi alla porta.

Secondo l'autore del video, il ristoratore sarebbe un fan di Shakira e avrebbe rivendicato il diritto di fare entrare nel suo locale chi vuole, sicuramente non l'uomo che ha tradito il suo idolo per un'altra. Una prova di "fedeltà", l'hanno definita molti utenti che si sono trovati a commentare il video su Tik Tok. Mentre altri commentavano sarcastici: " Avrebbe dovuto trovargli un tavolo e poi mandare canzoni di Shak tutta la sera ". E ora molti chiedono che il nome del ristorante venga reso noto per lasciare recensioni entusiaste e premiare la lealtà del titolare alla popstar colombiana.

Eppure, c'è qualche sito spagnolo che riferisce che il video sarebbe solo una montatura. " Quel giorno erano alla finale di Copa Catalunya a Badalona ", riferisce il portale UltimaHora, anche se nel video non ci sono riferimenti temporali precisi. Ai fan della cantante, però, piace comunque pensare che qualcuno sia riuscito - a suo modo - a vendicare Shakira per il torto subito dall'ex. Intanto, i commenti sotto al video sono migliaia e tutti in favore dell'artista.