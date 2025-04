"Posso tornare sul palco". Come sta il comico Andrea Pucci dopo il malore

Ascolta ora 00:00 00:00

A dieci giorni di distanza dal malore avuto durante uno dei suoi show Andrea Pucci è tornato a parlare con i suoi fan sui social, annunciando il suo ritorno in teatro. Superata la parte più critica il comico milanese ha aggiornato i follower su quanto accaduto negli ultimi giorni, cioè subito dopo lo spavento avuto sul palco del Pala Galassi di Forlì, e sulle sue attuali condizioni di salute.

Il malore e gli accertamenti

Il 28 marzo scorso Pucci si stava esibendo davanti a un migliaio di spettatori nel suo spettacolo "30 anni e non sentirli" in una delle tante tappe del suo tour nei teatri italiani. A metà serata Pucci aveva interrotto il suo monologo a causa di un malore improvviso: " Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti" . Poi aveva lasciato il teatro cancellando i successivi appuntamenti in cartellone. Poi il giorno seguente, per rassicurare colleghi e fan, aveva condiviso sui social un video, nel quale aveva spiegato i motivi del suo stop: " Non sto benissimo, devo fare dei controlli". A seguito degli accertamenti medici a Andrea Pucci è stato riscontrato un problema di tipo circolatorio, del quale ha parlato nelle scorse ore su Instagram.

Come sta Andrea Pucci

Con un lungo video pubblicato sulla sua pagina, il comico ha rotto il silenzio social nel quale si era trincerato per curarsi. " Ho voluto fare un video per tutti coloro che fino a oggi si sono interessati alla mia salute, mi sono arrivati migliaia di messaggi e mi hanno chiesto, quando torni sul palco", ha esordito nel filmato Pucci, parlando dell'operazione: "Ho fatto il tagliando, mi hanno messo a posto le coronarie, l'intervento chirurgico è stato fatto una settimana fa ma mi sento meglio e sto facendo un grande recupero ".

Il ritorno in teatro

Sempre attraverso i social network Andrea Pucci ha annunciato di essere pronto a riprendere il tour teatrale con le prossime date in programma. " Ho scoperto che il vero recupero per la mia salute siete voi perché io senza di voi crollo.

Vi aspetto e ripartiamo", ha detto l'artista milanese, dando appuntamento al pubblico diin teatro. Pucci ripartirà con il suo tour proprio dal Cpm Arena con le date del 12 e 13 aprile e poi con la consueta programmazione.