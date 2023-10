Belen inizia un nuovo capitolo della sua vita: ecco le foto della nuova casa della showgirl

Tempo di grandi cambiamenti per Belen Rodriguez. La showgirl argentina, dopo un periodo difficile, ha deciso di apportare grandi novità nella sua vita; così, dopo la rivoluzione in ambito sentimentale e professionale, adesso è pronta a fare un taglio netto con il passato, iniziando da una casa nuova. L’ex conduttrice de Le Iene è pronta per un trasloco, ma non dal fidanzato Elio Lorenzoni a Brescia, come si vociferava negli ultimi giorni.

La visita di Belen nella casa nuova

La modella, dopo aver trascorso un weekend in montagna all’insegna del relax insieme al suo nuovo compagno Elio, ha fatto rientro a Milano, dove ha potuto riabbracciare la figlia Luna Marì, di cui negli ultimi giorni si era presa cura il padre Antonino Spinalbese per consentire a Belen di riprendersi dal periodo difficile che stava attraversando.

La Rodriguez, però, non ha riabbracciato soltanto la sua secondogenita, ma anche mamma Veronica – che spesso è intervenuta per difendere Belen dalle critiche – e la sorella Cecilia. La famiglia al completo, dopo aver pranzato in un noto ristorante meneghino, ha colto l’occasione per fare la visita a quella che la bella argentina ha definito come la sua nuova casa. A quanto pare, dunque, Belen è pronta a trasferirsi in una nuova abitazione, probabilmente nel centro di Milano - anche se non è ancora specificato dove – in modo da poter lasciare alle spalle al passato. E per passato intendiamo la casa che condivideva (e in cui era tornata a vivere a fine 2019 dopo il riavvicinamento) con l’ex marito Stefano De Martino e che sicuramente era piena di ricordi.

Il nuovo attico

Belen ha deciso di condividere il momento sui social, nonostante negli ultimi giorni avesse scelto la via del silenzio, probabilmente per ritrovare se stessa durante un periodo un po' complicato. Certo è che la showgirl ha scelto un’abitazione che dalle foto postate su Instagram, malgrado sia ancora in ristrutturazione, sembrerebbe davvero essere di lusso. Si tratta di un attico molto grande, con un enorme terrazzo che circonda tutta la casa; a catturare l’attenzione, una veranda in vetro che consentirà alla Rodriguez di godersi il panorama anche nelle serate invernali (che nel capoluogo lombardo non mancano mai). L’attico, inoltre, è anche caratterizzato da un pavimento laminato grigio e da una serie di piante verdi. Per il momento, Belen non ha mostrato gli interni dell’appartamento, forse anche a causa dei lavori che potrebbero essere in corso. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire in che modo la conduttrice personalizzerà la propria abitazione; l’unica cosa certa è che la Rodriguez sta dando il via ad un nuovo capitolo della sua vita.