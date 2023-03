Bianca Balti, chi sono gli ex mariti Christian e Matthew

La vita privata di Bianca Balti è stata decisamente movimentata. La top model compirà 39 anni il prossimo 19 marzo e in questi quasi quattro decenni di vita vissuta ha collezionato successi, delusioni e cadute dolorose. La violenza, avvenuto quando aveva poco più di 18 anni, la dipendenza da alcol e droghe e poi la carriera folgorante nel mondo della moda hanno scandito il suo percorso personale, segnato però anche dall'amore.

" Sono attratta dagli uomini, ma scelgo sempre quelli sbagliati ", ha ammesso Bianca Balti nell'ultima intervista rilasciata a Belve e i due matrimoni falliti alle spalle confermano le sue parole. Oggi la modella si è dettùa innamorata ma non corrisposta e del suo passato non rinnega niente, anche se le relazioni vissute prima con il marito Christian Lucidi e poi con il secondo consorte, Matthew McRae, hanno lasciato il segno e spesso non in modo positivo.

Le prime nozze con il fotografo Christian Lucidi

Il colpo di fulmine tra Bianca Balti e Christian Lucidi scocca sul set. È il 2006 e la Balti, a soli 22 anni, è una delle modelle più richieste a New York. Durante un servizio fotografico conosce Lucidi, che la fa innamorare perdutamente. " Resto incinta dopo sole tre settimane ", ha confessato lei a Belve, raccontando della proposta di matrimonio arrivata dal fotografo italoamericano un mese dopo. " Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle ", ha ammesso. Nel 2007 nasce la loro figlia, Matilde, ma la relazione naufraga tre anni dopo, nel 2010, quando divorziano.

Il secondo matrimonio con il dj McRae