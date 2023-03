Bruce Willis, Demi Moore a casa dell'attore? La moglie: "Stupidaggine"

La parola tranquillità, soprattutto in America quando si parla di gossip, non esiste. Testimonianza ne è la vicenda dell'attore Bruce Willis, che da qualche giorno a questa parte è nuovamente al centro di della cronaca, purtroppo non per notizie piacevoli. All'inizio c'era stata la conferma della sua patologia, la demenza frontotemporale, comunicata dall'intera famiglia sui social, poi qualche mese dopo, l'attore era stato ripreso a passeggio a Los Angeles in compagnia di due amici che di fronte all'insistenza dei paparazzi erano stati constretti ad allontanarlo. A quel punto era scena in campo l'attuale moglie dell'attore Emma Heming, che in con un video sul suo profilo Instagram, aveva pregato la stampa di "s tare lontano da suo marito e non dargli la caccia ".

Un appello disperato, in cui la donna aveva spiegato che le condizioni di salute dell'amato attore, che stanno peggiorando tanto da non riconoscere più neanche gli affetti più cari, non permettevano la pressione dei paparazzi che pur di riprenderlo gli urlavano contro. Ma, se la maggior parte della gente e dei fan dell'attore avevano compreso e inondato di messaggi di comprensione, la stampa americana, soprattutto quella di gossip, non soltanto non l'ha ascoltata , ma ha alimentato illazioni sulla vicenda.

In un articolo uscito un giorno fa in America, Emma Heming è stata attaccata pesantemente, accusata di volere cinque minuti di visibilità alle spalle del marito, ma non solo. Si è poi diffusa la notizia, ripresa dai maggiori siti e quotidiani, che ci fosse un accordo con Demi Moore, per trasferirsi a vivere nella casa dell'attore per aiutare la moglie a curarlo. Questo perché anche in passato la Moore, che con Willis ha avuto tre figli, Rumer 34 anni, Scout Lare 31 anni e Tallulah Belle, 28 anni, era stata molto vicina alla famiglia. Ma le cose non stanno realmente così e a spiegarlo è stata nuovamente Emma Hemmings in un altro video.

" Stronchiamo questo gossip sul nascere, è così stupido e per favore smettetela ", spazzando via le chiacchiere: " Devo difendere mio marito, e se necessario trasformerò il mio dolore, la rabbia e la tristezza in qualcosa di non buono pur di aiutarlo. Quindi tenete d'occhio questo account perché non sto scherzando ". La moglie di Willis che dall'attore ha avuto due figlie: Mabel, 10 ed Evelyn 8, per non alimentare ulteriore chiacchiere aveva anche parlato qualche tempo fa dell'ottimo rapporto con la Moore. " Mi ha accolto nella sua famiglia come io l'ho accolta nella nostra ", aveva detto a Us Weekly. " Ho tanto rispetto per lei e per come insieme a Bruce hanno lavorato durante il loro divorzio per poter mettere i loro figli al primo posto. Ho imparato tanto da questo. Era presente anche all'anniversario del nostro matrimonio e ho amato averla accanto e non lo avrei fatto senza di lei ".

Questo però non significa che la Moore si sia trasferita nella loro casa, e la nuova moglie ci ha tenuto bene a specificarlo, spiegando anche che passerà molto tempo sui social per spiegare la mattia di cui soffre suo marito e per permettergli di avere una vita tranquilla.