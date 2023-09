Carlo III e Harry si incontrano: la pace è vicina?

La stampa britannica è quasi certa che il tanto atteso colloquio chiarificatore tra Carlo III e il suo secondogenito Harry avverrà il 17 settembre 2023. Un meeting privato durante il quale padre e figlio potranno finalmente guardarsi negli occhi e tentare di spiegarsi, cercando di riprendere il filo sottile dei loro rapporti. Più facile a dirsi, per la verità. Il Re e il principe si trovano su posizioni diametralmente opposte ed è necessario un passo avanti da parte di entrambi per uscire da questa situazione di stallo. I problemi, però, sono più di uno: Harry si è scagliato contro la monarchia, proprio ciò che la royal family non può tollerare. Inoltre c’è l’assenza, pesante, di Meghan e i sospetti di William nei confronti del fratello. Un vero rompicapo.

Un incontro rimandato

“Re Carlo deve tornare a Londra da Balmoral a metà settembre [periodo] che coincide con la fine del viaggio di Harry a Düsseldorf per gli Invictus Games. Il Re ha una visita riprogrammata in Francia il 20 settembre, così ha un po’ di giorni a disposizione a Londra per incontrare suo figlio. Lo staff sta cercando di perfezionare i dettagli mentre parliamo” , ha dichiarato un insider a Ok! magazine. Finalmente Carlo e Harry potrebbero avere l’occasione di chiarirsi. Stando alle indiscrezioni, però, il tanto chiacchierato meeting sarebbe nell’aria già da tempo e addirittura lo staff di Palazzo avrebbe tentato di organizzarlo già una prima volta, come precisato da un’altra fonte di Ok!: “In origine i colloqui dovevano svolgersi nel periodo dell’incoronazione…ma i consiglieri hanno pensato che potesse essere troppo stressante per il Re incontrare suo figlio in quei giorni. Ora tutti stanno lavorando in vista del prossimo 17 settembre, una data che va bene a entrambi e i loro team stanno lavorando ai dettagli”.

“Non ha intenzione di incontrarli”

Il principe Harry ha già fatto una sosta a Londra, lo scorso 7 settembre, per partecipare all’evento benefico Wellchild Awards e recarsi sulla tomba della regina Elisabetta, nella Cappella di San Giorgio (Windsor), per renderle omaggio a un anno dalla scomparsa. Tuttavia il duca non ha potuto incontrare suo padre: “Non c’è spazio in agenda” , ha fatto sapere una fonte di Palazzo. In realtà, questo non sarebbe un problema, se davvero l’incontro tra i due fosse stato fissato per il prossimo 17 settembre. Ben più strana, invece, è la rivelazione di un altro insider al Mirror: “[Harry] non ha nessuna intenzione” di incontrare Re Carlo III e tantomeno il principe William, perché le relazioni familiari sarebbero ancora “al loro punto più basso”. La fonte ha aggiunto: “Alcuni suggeriscono che possa essere una buona cosa risolvere le divergenze, magari anche in memoria della defunta Regina, ma la cosa è molto lontana” . Se questi sono i presupposti, c’è una contraddizione evidente che ci spinge a chiederci se davvero avverrà l’incontro del prossimo 17 settembre.

Harry vuole Meghan con sé

Un ulteriore problema che rischia di rovinare i presunti colloqui di pace del prossimo 17 settembre sarebbe l’assenza di Meghan Markle. Secondo i tabloid Carlo III l’avrebbe esclusa dal meeting, poiché vorrebbe parlare solo con suo figlio. Nessuno sa come la duchessa avrebbe preso il mancato invito. Sembra, però, che il principe abbia fatto di tutto per convincere il padre a cambiare idea, consentendo a Meghan di partecipare al colloquio. Sempre al magazine Ok! un altro insider ha rivelato: “Harry è più che felice di incontrare suo padre per parlare delle questioni familiari, ma Meghan lo accompagnerà nel suo viaggio in Europa e lui non vuole lasciarla fuori”. Il Re non avrebbe acconsentito alla richiesta di Harry. Tuttavia, secondo le fonti, Meghan non sarebbe affatto ansiosa di tornare nel Regno Unito. Del resto non ha accompagnato il marito né ai WellChild Awards, né a Windsor, però si è presentata agli Invictus Games di Düsseldorf. “Questo dice più sulla sua antipatia nei confronti della Gran Bretagna che sulla relazione della coppia” , ha detto l’esperta Tessa Dunlop, rifiutando la tesi di chi sostiene che l’assenza della duchessa, lo scorso 7 settembre, sia dovuta a un’imminente separazione della coppia. L’esperta punta, invece, sulla possibilità che Meghan stia giocando a fare la vittima: “Noi non la meritiamo, o almeno questo è ciò che lei probabilmente pensa”.

Il momento giusto

Le fonti si contraddicono: l’insider del Mirror sostiene che il duca non avrebbe “nessuna intenzione” di incontrare Carlo e William, mentre la fonte di Ok! è certa che Harry sia “più che felice” di chiarire la situazione familiare con suo padre. A ogni modo una cosa pare certa: se il colloquio avvenisse davvero, potrebbe essere una svolta nei rapporti tra Sussex e Windsor, al di là dell’esito. L’esperto Duncan Larcombe ha sottolineato a Ok!: “…Penso che forse per Harry sia arrivato il momento di incontrare suo padre e avere una seria conversazione attraverso cui placare le tensioni, la crudezza di Spare e tutto il resto. Se il colloquio procedesse sarebbe una sorpresa, ma più probabilmente sarebbe il segnale che Re Carlo sa di dover risolvere i problemi con Harry, perché ciò non è stato fatto”. Anche Larcombe è d’accordo sul fatto che Harry vorrebbe Meghan accanto a sé durante il meeting: “I rapporti di Harry con suo fratello e suo padre sono a pezzi. Immagino che Harry possa volere Meghan al meeting. Se Harry può ricucire con la sua famiglia, allora in definitiva anche Meghan potrebbe essere riaccettata”. Larcombe è abbastanza ottimista sulla possibilità di una pace duratura: “Credo che Harry possa tornare sui suoi passi, perché i reali non gli hanno sbattuto la porta in faccia…non si sono vendicati pubblicamente. Quindi c’è un modo per tornare indietro…ma sarà un processo lungo e lento”.

Il rancore di William

Un altro nodo cruciale per l’incontro del 17 settembre 2023 tra Carlo III e Harry è il principe William. A quanto pare neppure lui sarà presente al colloquio, ma la sua opinione è fondamentale e non può essere trascurata. Il futuro sovrano non si fiderebbe del fratello e non gli avrebbe perdonato le rivelazioni contenute nell’autobiografia “Spare”, in particolare il ritratto poco edificante che Harry ha fatto di William e Kate. Il suo parere forse non influenzerà Re Carlo III, ma potrebbe avere un peso non indifferente su questo meeting, persino orientarne gli esiti in qualche modo. Non dimentichiamo che William è il futuro monarca e ogni sua mossa ha un unico obiettivo: garantire la sopravvivenza e il rafforzamento della Corona. Il duca di Sussex, con le sue rivelazioni, avrebbe tentato di destabilizzarla e questo il principe di Galles non potrebbe né tollerarlo, né dimenticarlo: “William non è un uomo che cambia idea facilmente”, ha dichiarato l’esperta Tessa Dunlop. “…Che ne sarà del riavvicinamento tra i due fratelli? La risposta è di nuovo negativa…Harry potrebbe aspettare del tempo per delle scuse, ma quali scuse? Chi deve delle scuse a chi?...L’impasse tra i due fratelli è più forte che mai”.

Il veto della regina Elisabetta