Caso X Factor, tapiro a Francesca Michielin: "Morgan? Con me mai sopra le righe"

Striscia la Notizia non molla la presa sul caso X Factor e Morgan. Dopo avere consegnato il tapiro d'Oro al cantautore e poi a seguire anche a Fedez - per lo scambio di accuse tra i due ex giudici - Valerio Staffelli ha raggiunto anche Francesca Michielin, conduttrice del programma. L'artista è finita nel mirino di Marco Castoldi per la gaffe su Ivan Graziani, ma a dirla tutta a lei Morgan ha riservato solo una battuta pungente, nessuna aggressione verbale come quella lamentata da Fedez. E infatti la Michielin non ha avuto parole negative per l'ex giudice: " Con me non ha mai fatto affermazioni sopra le righe. Era mio giudice quando ero concorrente e mi ero anche trovata bene" .

Le parole su Morgan

Ai microfoni di Striscia Francesca Michielin ha chiarito: " Morgan, si sa, è un personaggio un pò complesso e quando lo chiami in un programma può succedere qualcosa, ma a parte quella battuta su Ivan Graziani e un po’ di irriverenza generale non ha fatto niente". Una versione totalmente diversa da quella fornita da Fedez, che ha parlato di "comportamenti gravissimi", che Morgan avrebbe tenuto dietro le quinte con alcune collaboratrici di Sky.

Comportamenti che avrebbero indotto Sky e Fremantle, società che produce il programma, a interrompere la collaborazione con Marco Castoldi. Eppure, la conduttrice del talent ha detto di non avere assistito ad alcuna diatriba tra i giudici: "Non ho assistito a nulla. Ho visto solo il video che circola online". Il video di cui parla la Michielin sarebbe quello della lite tra Morgan e Ambra scoppiata nel corso dell'ultima puntata del programma.

La stoccata a Morgan