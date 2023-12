"Piace cavalcare...". Depardieu choc sulle donne e poi quella frase sulla bimba

La carriera di Gerard Depardieu potrebbe essere finita vista l'ultima bufera mediatica scoppiata in Francia. L'attore è stato accusato da diverse donne di violenza sessuale e aggressione e l'ultima denuncia risale a inizio luglio. Le indagini sono ancora in corso ma potrebbero portarlo dritto in tribunale, dove rischia fino a quindici anni di carcere. Di recente Depardieu aveva rigettato ogni accusa e aveva parlato di linciaggio mediatico, ma nelle ultime ore la sua credibilità è stata messa in dubbio da alcuni video. Nei filmati diffusi dalla tv francese, Depardieu fa espliciti apprezzamenti e si lascia andare a volgarità a sfondo sessuale sulle interpreti, che lo stavano accompagnando in un viaggio in Corea. Parole oscene dette anche su una bambina di soli dieci anni e oltralpe è scoppiato lo scandalo.

I video dello scandalo girati in Corea

I video, registrati durante un viaggio che Depardieu ha fatto in Corea del Nord nel 2018, sono stati mandati in onda nell'ultima puntata del programma francese di attualità "Complément d’enquête". Si tratta di ore di registrato, che lo scrittore e regista Yann Moix ha realizzato per produrre un documentario, ma che in realtà hanno immortalato il lato più perverso dell'attore. Riferimenti continui al sesso, apprezzamenti espliciti alle donne incontrate, in particolare le traduttrici, volgarità e commenti a sfondo sessuale anche nei confronti di una bambina coreana.

Le molestie e le parole sulla bambina

Nei video mandati in onda dalla tv francese, Gérard Depardieu sembra quasi un animale, quando emette versi gutturali prima di rivolgersi a una donna, si lecca le labbra e commenta il fisico delle sue interlocutrici con toni volgari oltre a parlare delle sue erezioni e del sesso a livelli pornografici. Durante la visita in una scuderia coreana, Gérard Depardieu viene ripreso dal regista e non si trattiene, parlando delle donne e del piacere sessuale. " Le donne amano cavalcare. Hanno il clitoride che sfrega contro il pomo della sella. Vengono spesso, sono delle gran puttane", dichiara l'attore francese, che all'epoca dei filmati aveva 69 anni e era costretto in sedia a rotelle a causa dell'obesità. Nei video c'è anche il momento in cui Depardieu parla di una bambina di dieci anni in sella a un cavallo: "Vedrai se si mette a galoppare, vedi già come si struscia" . L'attore avrebbe inoltre molestato ripetutamente, palpeggiandola, la traduttrice, che in alcuni passaggi video lo invita timidamente a smettere.

“J’ai une poutre dans le caleçon !”



#ComplementDenquete a récupéré des images jamais dévoilées de Gérard Depardieu lors d’un voyage en Corée du Nord en 2018.



L'acteur a multiplié les commentaires obscènes à l’encontre des femmes qu’il croise.



Ce soir à 23h sur France 2 pic.twitter.com/dtOrb2AHF3 — Complément d'enquête (@Cdenquete) December 7, 2023

