La discoteca, il Milan, la rottura: la storia d'amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng

Velina e calciatore. Il binomio per anni ha conquistato le copertine delle riviste di gossip italiane e tra le coppie che meglio hanno rappresentato questo sodalizio amoroso, c'è quella formata da Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. Lei velina mora di Striscia la notizia, lui centrocampista del Milan si incontrano in un locale esclusivo di Milano e si innamorano dando vita a una delle storie d'amore vip più chiacchierate di sempre.

E' il 2011. Dopo l'esperienza a Striscia la notizia come velina dal 2005 al 2008, Melissa Satta è uno dei volti della tv italiana: conduce il programma scientifico Insideout - Pazzi per la scienza su Rai Due e viene scelta da Alfonso Signorini per fare da valletta nel suo show Kalispera su Canale 5. Dal punto di vista sentimentale Melissa ha da poco chiuso una storia con Gianluca Vacchi. Kevin Prince Boateng, reduce da un doloroso divorzio dalla moglie Jennifer, è in forza al Milan e vince il primo scudetto in rossonero nel giugno 2011.

L'incontro a Milano

Per entrambi è un'estate fatta di gossip e presunti flirt. Tutti e due si dichiarano single, ma l'incontro avvenuto a luglio in un locale milanese sembra far breccia nel cuore di entrambi. " Quando l'ho conosciuto ho pensato: 'Ma chi è questo tamarro?'. Poi l'ho visto tre volte e non è mai successo nulla ", racconterà anni dopo la Satta in un'intervista a Chi, ma tanto è bastato per creare un legame. Melissa Satta parte per gli Stati Uniti per un impegno professionale e tra i due inizia un'intesa relazione telefonica fatta di lunghe chiamate e messaggi nel cuore della notte.

Le prime foto sulle riviste

Novembre 2011. Il settimanale Chi pizzica l'ex velina e il calciatore del Milan insieme in un momento di tenerezza all'aeroporto Ata di Milano. Melissa e Kevin si salutano prima che lui rientri in Germania per andare a trovare il figlio nato dal precedente matrimonio. Le foto non lasciano dubbi, tra i due è scoppiata la passione e le parole della Satta, rilasciate a Chi pochi giorni dopo quel servizio, lo confermano: " Lui mi piace e insieme stiamo molto bene ". La prima uscita pubblica di coppia arriva, però, solo nel 2012 alla presidenza della FIFA, a Zurigo, dove i due si presentano mano nella mano. Melissa appare diverse volte sugli spalti dello stadio Meazza per seguire il fidanzato e le riviste di gossip dedicano loro copertine e articoli.

La passione e la convivenza

Il 2012 è un anno d'oro per entrambi tra calcio e tv e l'amore va a gonfie vele. Nell'estate di quell'anno Melissa Satta e Boateng si ritagliano molti momenti assieme e vengono paparazzati prima a Miami e poi su uno yacht a Ibiza in compagnia di alcuni amici. L'ex velina porta nella sua Sardegna il fidanzato e poi insieme si traferiscono in costa Azzurra a Saint Tropez su uno yatch di lusso. Ormai la coppia si frequenta da un anno e le voci su una possibile convivenza si rincorrono. Sono ancora una volta i fotografi della rivista Chi a immortalare i due in centro a Milano con un agente immobiliare in cerca di un appartamento, dove vivere insieme.

La gravidanza annunciata su Twitter

Le voci su una presunta gravidanza di Melissa Satta si rincorrono, tanto che l'ex velina è costretta a smentire la notizia sui social network, ma si tratta di un depistaggio. Il 30 agosto 2013 il Milan annuncia la cessione di Boateng allo Schalke 04: il calciatore firma per tornare in Germania per almeno tre anni e comunica la novità alla fidanzata, che però gli fa un'altra sorpresa. Melissa è a Porto Cervo da sola con la famiglia in vacanza quando scopre di essere in dolce attesa, mentre Kevin è in ritiro. "Non volevo dire nulla e fargli una sorpresa. Rientro a Milano, lo chiamo ma la sorpresa me l'ha fatta lui dicendomi: 'Amore andiamo in Germania. Cambio squadra'. E io ho risposto: 'Amore andiamo in Germania, ma saremo in tre'" , racconterà un anno dopo la Satta a Chi. La coppia annuncia la gravidanza, però, solo tre mesi dopo, a dicembre, quando il primo trimestre è concluso e lo fa con un cinguettio su Twitter, che fa impazzire il web: " Aspettiamo un bambino, presto ci sarà un nuovo membro nella famiglia Satteng ".

La nascita di Maddox

Il primogenito della coppia, Maddox, viene alla luce il 15 aprile 2014 a Düsseldorf, dove Melissa e Boateng si sono trasferiti. Lei fa la spola tra la Germania e l'Italia per condurre il talk calcistico di Italia 1 "Tiki Taka - Il calcio è il nostro gioco" al fianco di Pierluigi Pardo. La nuova routine di famiglia rafforza il legame tra la showgirl e il calciatore e sulle riviste di gossip l'attenzione è tutta rivolta al loro amore e al piccolo Maddox. Il quadretto familiare, però, manca di un pezzo: il matrimonio. La coppia non esclude di poter presto convolare a nozze, ma il sogno diventa concreto solo con il ritorno a Milano di Boateng.

Il ritorno al Milano e le nozze a Porto Cervo

A dicembre 2015, il calciatore rescinde il contratto con lo Schalk 04 e il Milan gli offre un contratto di un anno. Rientrati in Italia, Melissa e Kevin progettano le nozze, che si celebrano il 25 giugno 2016 a Porto Cervo, nell'isola che ha dato i natali alla Satta. La coppia dice "sì" nella chiesa di Stella Maris, dove è stata battezzata Melissa e festeggia con oltre trecento invitati sulla spiaggia di Petra Ruja, al Reef Beach. Tra gli invitati ci sono anche Elena Santarelli, Maddalena Corvaglia, Giorgia Palmas, Adriano Galliani, Diego Lopez e Andrea Bocelli, che canta per loro prima dei fuochi d'artificio. Invitato speciale è il piccolo Maddox, vestito come il papà.

La prima crisi di coppia

Dal 2016 al 2018 Melissa Satta e Kevin Prince Boateng vivono la loro vita tra Las Palma e la Germania, dove il centrocampista viene chiamato a giocare. In Italia la coppia torna per le vacanze estive, nell'amata Sardegna, e l'ex velina per gli impegni professionali. A gennaio 2019, però, si diffonde la notizia di una forte crisi. Secondo il settimanale Oggi, l'ex velina e il calciatore sono ai ferri corti (si dice a causa dell'ex moglie di Boateng) e lei si è già rivolta agli avvocati per la separazione. Le voci non vengono smentite dai diretti interessati, ma nell'aprile 2019 la fede scompare dal dito di Melissa, che sui social rimuove il cognome del marito dal suo account. Nell'estate dello stesso anno, però, i paparazzi li immortalano di nuovo insieme, mentre si baciano in barca, segno della riappacificazione.

Il tentativo di ricucire e l'addio

La coppia vive momenti di alti e bassi e quando il peggio sembra essere superato ecco arrivare l'ultima definita crisi. Nell'agosto 2020, Melissa e Kevin sono a Porto Cervo, in Sardegna, per una cena romantica. Lo scatto condiviso da entrambi sui social, fa ben sperare i fan ma si tratta di uno degli ultimi momenti felici. Il 20 dicembre 2020 la coppia pubblica un comunicato congiunto sulle proprie pagine social, annunciando l'addio: " Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità̀, fermo restando che rimarremo l'uno per l'altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox ".

I motivi del divorzio tra Satta e Boateng