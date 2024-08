Divorzio, la Blasi convoca Noemi come teste. E Totti chiama Iovino

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra poco più di un mese Ilary Blasi e Francesco Totti torneranno a scontrarsi in tribunale per la causa di divorzio che li vede contrapposti da ormai tre anni. In ballo c'è un assegno di mantenimento a più zeri provvisorio (12500 euro), che l'ex capitano della Roma vuole dimezzare mentre la conduttrice di Battiti Live chiede venga aumentato. Ma i giudici dovranno anche stabilire chi tra i due ha tradito per primo, scatenando la crisi coniugale che ha portato all'addio, e dunque decidere chi dovrà pagare le spese processuali, cioè l'addebito.

A settembre le porte del tribunale civile di Roma si riapriranno per i due ex coniugi romani e il giudice Simona Rossi ascolterà i testimoni che Totti e Ilary, attraverso i loro rispettivi avvocati, hanno chiamato a testimoniare per stabilire di chi è la responsabilità della fine del matrimonio. La conduttrice ha chiamato sul banco degli imputati l'attuale fidanzata di Totti, Noemi Bocchi, che dovrà raccontare come lei e il Pupone si sono conosciuti, nei tempi e nei modi, e come si è trasformata la conoscenza in relazione. Per contro Francesco ha messo come primo nome della lista dei testimoni quello di Cristiano Iovino, l'uomo con il quale la Blasi continua a dire di avere preso solo un caffè. Ma la lista di chi dovrà testimoniare in aula è molto più lunga.

I testimoni di Totti

Secondo quanto riferito dal Messaggero l'ex capitano giallorosso ha citato, oltre al personal trainer Iovino, Alessia Solidani, la parrucchiera e storica amica di Ilary Blasi, che avrebbe favorito gli incontri segreti tra la conduttrice e Cristiano Iovino. A testimoniare in favore di Totti ci saranno anche l'amico Alex Nuccetelli, che con Ilary ha già in corso un processo per diffamazione, e un ex manager di Mediaset il cui nome è top secret e che, a detta del Pupone, avrebbe avuto un breve flirt con la Blasi prima che Totti conoscesse Noemi Bocchi e dicesse definitivamente addio alla moglie.

I testimoni della Blasi

Gli avvocati di Ilary Blasi puntano tutto sulla super teste, Noemi Bocchi, ma sul banco degli imputati per far pendere l'ago della bilancia della sentenza dalla parte della conduttrice saliranno anche le "fedelissime" della romana, prime tra tutte le sorelle Melory e Silvia.

In aula testimonieranno in favore della Blasi anche alcune amiche di vecchia data e la storica agente di Ilary Blasi,, tutte unite nel ribadire che il primo a tradire sarebbe stato Francesco Totti. L'ultima parola, però, spetterà al giudice che sarà impegnato nell'ascolto dei testimoni almeno fino a fine novembre.