Il dramma di Fedez, l'ira della madre: terremoto sui social

Non si parla di milioni di visualizzazioni (numeri che il figlio e la cognata raccolgono quotidianamente) ma l'ultimo post Instagram della mamma di Fedez ha comunque smosso le acque nel mondo del web. La frase scritta da Annamaria Berrinzaghi, una sorta di sfogo, non è passata inosservata al popolo social e la polemica si è scatenata in pochissimo tempo.

Le parole della mamma di Fedez

" L'ignoranza e l'invidia è il male del mondo ", ha scritto la madre del rapper nell'ultimo post condiviso sul suo profilo social. Una scritta bianca su sfondo nero, che ha catturato l'attenzione dei 95mila follower de Annamaria Berrinzaghi - detta Tatiana - i quali non si sono risparmiati critiche e battute sull'errore grammaticale commesso. Verbi a parte, sotto al contenuto social si sono moltiplicati i commenti degli utenti, molti dei quali estremamente critici nei confronti del suo pensiero, ma soprattutto verso Fedez.

I commenti e la polemica sul post

" La classica mamma italiana che anziché far notare al figlio gli errori commessi se la prende con glia altri. E parla di invidia … ma per favore", ha scritto un utente, mentre un altro replicava: "Il mondo ha altri problemi che pensare a suo figlio... siete troppo convinti per due soldi che avete, volate basso". E parlando di ignoranza, qualcuno si è soffermato sull'atteggiamento avuto da Fedez nelle ultime settimane: "L'ignoranza l'ha dimostrata suo figlio con i comportamenti posti in essere in pubblico e col commento contro Mario Giordano. Proprio perché ignora come ci si comporta in pubblico!" .

Tra i tanti commenti, quasi duemila, non sono mancati, però, quelli a sostegno del rapper e della sua famiglia: " Noi siamo con Federico, digli di mettercela tutta e di tornare più forte di prima. I suoi splendidi bimbi saranno la sua forza. Ci sono tante persone cattive e invidiose, ma ce ne sono tante e tante altre che tifano per lui! Forza Fede ". Da ore, infatti, l'attenzione si è spostata sulle condizioni di salute del cantante milanese, colpito da una strana forma di balbuzie.

L'ultimo messaggio social: come sta Fedez