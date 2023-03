Fedez non si presenta al processo sulla strage di Corinaldo: "È malato"

Fedez avrebbe dovuto essere ascoltato come testimone nell'ambito del processo 'bis' per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, ma il rapper non si è presentato in aula. Secondo quanto riferito dalle agenzie di stampa, il marito di Chiara Ferragni si è dato malato. L'udienza in tribunale si è svolta ad Ancona e il giudice attendeva l'arrivo di Fedez, che però, invece di presentarsi regolarmente in aula, ha fatto pervenire un certificato medico, che attestava il legittimo impedimento a testimoniare. Si tratta della seconda volta nel giro di una settimana, che il rapper non si presenta davanti al giudice.

L'assenza in tribunale ad Ancona

Il processo bis per la strage di Corinaldo, in cui morirono cinque minorenni e una madre schiacciati nel fuggi fuggi generale scatenatosi nella discoteca dopo che qualcuno aveva spruzzato spray al peperoncino, vede imputate diverse persone, tra le quali l'ex sindaco di Corinaldo (presidente della Commissione di vigilanza territoriale) e il gestore del locale. La procura ha chiamato a testimoniare Fedez e Sfera Ebbasta in merito alle condizioni del locale.

Il rapper milanese aveva tenuto un concerto al Lanterna Azzurra qualche mese prima della strage, mentre Sfera Ebbasta avrebbe dovuto cantare la sera dell'incidente ma non si è mai esibito. Fedez in aula, però, non si è presentato, inviando un certificato nel quale si attestava la sua malattia. Il pm aveva convocato Federico Leonardo Lucia anche la scorsa settimana (insieme a Sfera Ebbasta) ma anche venerdì scorso il rapper non c'era. In quel caso l'impossibilità era stata motivata con impegni di lavoro non rimandabili.

La replica dei familiari delle vittime

La delusione in aula tra i familiari delle vittime sarebbe stata grande, soprattutto dopo l’assenza di sette giorni fa, che Fedez e Sfera Ebbasta hanno motivato con impegni di lavoro irrinunciabili. Come riferisce il Corriere di Bologna i genitori dei ragazzi rimasti vittime nella discoteca avrebbero mormorato: " Sono insensibili" . Parole rivolte ai due rapper, che non si sono presentati in entrambe le udienze.

Lo stress, la balbuzie e l'assenza a Lol 3: come sta Fedez

L'assenza in tribunale, però, non sembra essere slegata dai fatti più recenti. Fedez era assente anche alla conferenza stampa di presentazione di "LOL 3 - Chi ride è fuori", che si è tenuta poco più di ventiquattro ore fa. Il rapper avrebbe dovuto presenziare in quanto conduttore insieme a Frank Matano del programma comico in onda su Amazon Prime, ma la moderatrice Serena Dandini ha liquidato la sua assenza con un laconico: " Fedez ci segue da lontano ".