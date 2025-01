"Carlo Conti lo sapeva". Il retroscena choc su Fedez a Sarà Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Come in un grande puzzle, i pezzi della storia tra Chiara Ferragni e Fedez cominciano a posizionarsi al posto giusto. La confessione fiume fatta da Chiara Ferragni ha fatto emergere molti retroscena sulla controversa relazione con il rapper di Rozzano: una storia fatta di tradimenti, bugie e inganni. Ma c'è un passaggio in questa complicata vicenda che oggi - alla luce delle rivelazioni fatte dall'imprenditrice digitale e dalle indiscrezioni fatte circolare da Fabrizio Corona - assume toni più chiari e riguarda la serata di "Sarà Sanremo", nella quale Fedez si presentò in evidente stato confusionale.

Cosa è successo a "Sarà Sanremo"

Il 18 dicembre scorso Federico Lucia è apparso sul palco del Casinò di Sanremo per presentare il brano "Battito" con il quale gareggerà a Sanremo 2025. Il suo ingresso in studio è avvenuto nella seconda parte della serata prima delle ore 23 e quando il rapper si è presentato davanti alle telecamere è apparso triste e confuso tanto che alla fine è stato accompagnato fuori dal palco da Carlo Conti. Sulle prime si disse che il rapper era rimasto turbato per una presunta lite con la sua assistente, Eleonora Sesana, e il clamore mediatico si spense quando Fedez rilasciò questa dichiarazione sui social: " Ho avuto cose mie relazionali al di fuori della musica, diciamo che ero un po' giù ma si va avanti". Ciò che sarebbe successo nelle ore precedenti all'arrivo di Fedez in studio, però, lo ha rivelato Fabrizio Corona.

La "verità" di Fabrizio Corona

Nel suo nuovo format "Falsissimo" l'ex re dei paparazzi ha raccontato cosa sarebbe successo davvero nelle ore precedenti all'arrivo di Fedez al casinò di Sanremo: " Era il primo in scaletta, nel primo blocco. Federico non stava bene ma lei (Angelina Montini, ndr) lo voleva lasciare, io le ho detto di non chiamarlo perchè doveva andare in tv ma lei lo ha chiamato. Trenta minuti di telefonata ". Secondo quanto raccontato da Corona, il rapper sarebbe stato in albergo quando sarebbe stato raggiunto telefonicamente da Angelica e alla fine della chiamata avrebbe chiamato disperato Corona: " Aveva la voce disperata, era nel bagno nella sua camera di hotel, sua madre non c'era. La sua voce a poco a poco è diventata più bassa, tremava, mi ha detto che aveva preso una boccetta di Minias, che non poteva sopportare quel dolore ".

Il presunto malore

L'ex re dei paparazzi rivela che Fedez avrebbe addirittura scritto una lettera di addio ai figli: " Poi si è sentito male e ho chiamato sua madre Tatiana dicendole che Federico aveva fatto una cazzata. Ma io le dico: 'Non chiamare l'ambulanza perchè domani siete su tutti i giornali. Chiama un medico'. Nel frattempo la madre ha chiamato Carlo Conti, che ha capito ma non ha detto niente in tv. Federico è stato rianimato da un medico, la situazione era drammatica ma io gli ho detto che doveva salire su quel palco sennò lo avrebbe saputo tutta l'Italia ". A quel punto Federico Lucia sarebbe andato al Casinò di Sanremo per la sua brevissima ospitata da Carlo Conti: "Ma in studio tutti hanno visto una persona non in sè, completamente dissociata, che ripeteva a macchinetta delle parole e che è stato accompagnato all'uscita da Conti" .

La telefonata a Chiara Ferragni

Devastato dalla situazione, il giorno successivo, Fedez avrebbe chiamato l'ex moglie, Chiara Ferragni, per confessarle tutto dell'amante, sostiene Fabrizio Corona: " Con la flebo al braccio, era convinto di parlare con me e invece era Chiara e le ha raccontato tutto ". La versione sembra combaciare con quanto rivelato da Chiara Ferragni nel suo lungo sfogo affidato nelle scorse ore a Instagram: " Qualche giorno prima di Natale 2024, Federico mi ha chiamata (ben consapevole di parlare con me al telefono) e ha ammesso per la prima volta la storia con questa amante che proseguiva dal 2017 e dicendomi anche che aveva pensato di non sposarmi pochi giorni prima del matrimonio ma poi non sapeva come tirarsi indietro pubblicamente. Ho vomitato" .

A colpire, alla luce di quanto raccontato dall'ex re dei paparazzi, è la precisazione fatta dall'influencer tra parentesi, che sembra essere indirizzata proprio a Corona, che sosteneva che Fedez non fosse cosciente di parlare con l'ex moglie.