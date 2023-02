Fedez ha "battuto" la Ferragni sui social. Lo dicono i numeri

Chiara Ferragni sarà pure la più seguita influencer italiana, ma a influenzare la scena social nella settimana sanremese ci ha pensato Fedez. Non lo dicono solo giornali, siti e riviste ma anche le statistiche. " Nella settimana di Sanremo sui social - il regno di Chiara Ferragni - si è parlato più del marito che di lei: 217mila post contro 184mila ", si legge nell'analisi effettuata da Volocom, azienda leader nel monitoraggio dei media. E se a naso c'erano arrivati un po' tutti, sui numeri c'è poco da discutere.

Eppure, questo doveva essere il Festival di Chiara Ferragni. Ma a quanto pare, che canti, conduca o faccia provocazioni e propaganda, Fedez la scena riesce sempre a prendersela anche a discapito della moglie, che con i social network ci lavora. Secondo i dati forniti da Volocom, dell'imprenditrice digitale si è scritto di più del rapper solo nelle giornate del 7 e 8 febbraio (serata di debutto alla conduzione e giorno seguente), mentre Fedez si è preso la scena social da giovedì fino a domenica. " Da quel momento i 'rapporti di forza' non sono più cambiati ", riferisce l'azienda che ha realizzato l'analisi e a ben guardare i numeri la verità è sotto gli occhi di tutti.

L'analisi statistica

La popolarità social di Chiara Ferragni è andata crescendo dal giorno precedente al suo debutto sul palco dell'Ariston - toccando addirittura quota 55mila post al giorno - fino alla mezzanotte dell'8 febbraio. E' in quel momento che i dati rilevano l'exploit di Fedez e il crollo della popolarità social della Ferragni (che vede ridursi drasticamente i post a lei dedicati). Il rapper ha rubato la scena alla consorte per la sua controversa esibizione sulla nave Costa, che gli vale 49mila post contro i miseri 16mila della Ferragni.