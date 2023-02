Fedez il “paladino”: così si fa porta bandiera dell’odio social contro Anna Oxa

Anche questo Sanremo ce lo siamo messi alle spalle. Ha vinto Mengoni e non si può certo dire sia stata una sorpresa. Il cantante di Ronciglione era favorito fin dalla vigilia, anzi da ben prima. Una gran noia tutta questa ovvietà, che nemmeno il televoto è riuscito a ribaltare. La classifica, come nelle più radicate tradizioni sanremesi, è stata criticata e considerata sbagliata e possiamo stare qui ore a dire che Giorgia non meritava il sesto posto in classifica, ma tanto questo non cambierà. Ma c'è un elemento in quella classifica che infastidisce e spinge a fare qualche riflessione e non solo per il posto occupato ma per tutto quello che si è generato attorno alla figura dell'artista. Lei, Anna Oxa, è tornata sul palco del teatro Ariston a qualche anno di distanza ed è stata quasi "bullizzata", solo per il fatto di essere... Anna Oxa. E proprio per questo, sotto molti aspetti, ha vinto lei.

Non ha indossato abiti d'alta moda, non ha sponsorizzato un brand e non ha cercato a tutti i costi il colpo di teatro di teatro. Ma sul quel palco Anna Oxa ha portato quello per il quale è stata invitata: la sua voce. La canzone può piacere o meno ma quanto subito dall'artista è deprecabile. La cattiveria attorno ad Anna Oxa ha trovato, come al solito, la sua massima espressione sui social ma ad alimentare quel clima di disprezzo attorno ad Anna Oxa si è impegnato anche il "signor Ferragni". Fedez, con una diretta successiva alla serata dei duetti, ha raccontato che l'artista è passata davanti a lui e agli Articolo 31 durante le prove.

L'ha fatto nella sua comfort zone social, perché chiedere spiegazioni personalmente ad Anna Oxa, forse, era troppo strong per lui. Meglio farlo davanti a uno schermo, anzi, meglio raccontare e "sputtanare" davanti a uno schermo, senza contraddittorio. " Ma parlarne direttamente ad Anna Oxa no, vero, Federico? Approfittiamone a giocare ai paladini, smerdando qualcuno in diretta senza nemmeno sentire ragioni ", ha commentato un utente. " Fedez si è accorto che a nessuno è fregato niente delle sue barre controverse, tanto meno della sua partecipazione con gli Articolo, quindi siccome se non ha l'attenzione a tutti i costi non è contento, ha sparato sta cosa su Anna Oxa. Ma avrà fatto bene a non cagarti, Federico ", è un commento social che racchiude il pensiero di molti, schifati da un simile atteggiamento.

Anna Oxa è fuori dalle dinamiche social, non ha schiere di follower pronti a idolatrarla in ogni sua uscita e forse nemmeno le interessa. È andata a Sanremo per cantare, a differenza di quanti sono andati lì per aumentare i follower (citofonare Rosa Chemical, sempre in coppia con Fedez). Non è stata perfetta, non è stata impeccabile, non aveva forse una canzone che le rendesse giustizia. Ma a tutti quei ragazzini che impazziscono davanti all'ennesimo fenomeno con l'autotune, chiediamo, e vorremmo una risposta onesta, se a loro giudizio i loro idoli sarebbero capaci di duettare con il violoncello cone Anna Oxa ha fatto con la sua voce. Le cose vanno rimesse nella loro giusta dimensione: ci sono gli artisti, ci sono i cantanti, e poi ci sono gli irraggiungibili.