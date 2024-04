"Muschio era meglio prima". Fedez punzecchia Luis Sal

La prima puntata di Muschio Selvaggio dell'era Luis Sal non ha fatto il botto. L'episodio 148, il primo dello youtuber dopo l'uscita di scena di Fedez e Mr Marra, ha ottenuto 800mila visualizzazioni meno rispetto ai numeri messi a segno da Fedez. Ma questo non ha fermato lo youtuber bolognese, che oggi è uscito che un nuovo episodio del podcast con protagonista anche Baby K. Il video fatica a girare sulla piattaforma YouTube e Fedez, direttamente dagli Stati Uniti, non ha risparmiato l'ex amico dallo sfottò, sottolineando i risultati messi a segno da Luis.

Muschio Selvaggio, i dati dell'era Luis Sal

I numeri della gestione di Muschio Selvaggio targata Luis Sal parlano di una diminuzione nell'interesse del pubblico. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona attraverso il suo sito Dillinger. L'ex re dei paparazzi ha pubblicato i dati relativi al fuggi fuggi di utenti, che dall'8 aprile hanno deciso di abbandonare il canale Muschio Selvaggio. "La puntata sì è stata vista, come vi avevamo preannunciato, ma ha avuto un crollo pazzesco. Ecco qui i dati che lo dimostrano", riferisce Corona mostrando i dati statistici, che parlano di oltre duemila follower in meno al giorno per il podcast fondato da Luis Sal e Fedez nel 2020. Un'emorragia di utenti che sembra seguire le orme di quelli che sono fuggiti dalla pagina social di Chiara Ferragni subito dopo lo scoppio del Pandoro gate. Una fuga annunciata da molti sotto al video della puntata numero 148, la prima del dopo Fedez e Mr Marra e che la dice lunga sul braccio di ferro non solo tra i due artisti ma anche tra le rispettive fazioni.

La stoccata di Fedez

Dal deserto del Colorado, precisamente dal Coachella, dove Fedez si è trasferito negli ultimi quattro giorni, è arrivato anche il commento del rapper, che dieci giorni fa ha detto addio proprio a Muschio Selvaggio. Oltre agli scatti con Paris Hilton e Dj Snake, Fedez ha pubblicato una foto in compagnia del creator e autore Mike Majlak, anche lui presente al festival musicale americano, commentato con pungente sarcasmo: "Con il mio bro Mike Majlak... mi ha detto che Mr Marra è il podcaster più forte. Anche lui dice che Muschio era meglio prima". E al commento ha aggiunto l'emoji che zittisce. Una stoccata in piena regola all'indirizzo di Sal, che arriva nel pieno della battaglia giudiziaria sulla proprietà del podcast.

Nei prossimi mesi, infatti, i giudici stabiliranno a chi andrà il progetto.