Fedez si tatua i palmi delle mani, il significato del tatuaggio

Le strade dei Ferragnez sembrano essersi definitivamente separate. Mentre Chiara Ferragni festeggia i suoi 37 anni a Milano con i figli e gli amici più cari, Fedez si trova a chilometri di distanza, a Roma, dove nelle scorse ore ha chiuso l'ennesimo capitolo giudiziario, che lo vedeva contrapposto al Codacons. Giunto nella capitale per testimoniare nell'ambito del procedimento penale per diffamazione avviato dall'associazione dei consumatori, il rapper ha trovato anche il tempo di farsi un regalo speciale, un nuovo tatuaggio che va ad aggiungersi a molti altri tattoo che già campeggiavano sul suo corpo.

Il tattoo sui palmi delle mani

"Mi vado a fare un tatuaggino sui palmi delle mani, una delle zone più dolorose per chi non lo sapesse", aveva detto nelle scorse ore Federico Lucia, subito dopo avere lasciato il tribunale di Roma al termine dell'udienza. Una scelta insolita, quella di tatuarsi i palmi delle mani, che il rapper ha però rimpianto non appena il suo tatuatore di fiducia, Gabriele Anakin, ha iniziato a ricreare il disegno scelto sulla sua pelle: "Fa malissimo, non facciamolo più!". Più che le rimostranze di Fedez per il dolore, all'occhio dei follower è saltato subito un dettaglio. Anakin è colui che tatuò il volto della figlia Vittoria sulla coscia di Fedez e che ricevette molte critiche e persino qualche insulto per non averla fatta somigliante alla bambina.

Il significato del tatuaggio

Gag a parte (che Fedez ha voluto comunque condividere sulla sua pagina Instagram) ad attirare l'attenzione dei fan del rapper è stata la scelta di tatuarsi un dettaglio de "La Creazione di Adamo" di Michelangelo, che si trova nella Cappella Sistina. I Ferragnez visitarono la Cappella nel giugno del 2020, poco dopo la fine del primo lockdown, e quelle immagini fecero scoppiare l'ennesima polemica sulla coppia, visto che in quelle sale le foto non si possono scattare. La scena delle dita di Dio e Adamo che quasi si toccano, però, deve avere colpito profondamente il rapper che ha deciso di tatuarsele sui palmi delle mani. Il gesto descrivere la creazione del primo uomo attraverso l'indice di Dio, che è pronto a far scoccare una scintilla al contatto con le dita di Adamo.

Perché Fedez abbia scelto di tatuarsi proprio questo dettaglio del La Creazione non è chiaro, ma con ogni probabilità lo spiegherà nelle prossime storie.