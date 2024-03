"Felice di essere vista". Cosa c'è dietro il video di Kate e William

Neppure il video che cattura la prima vera uscita informale di Kate Middleton (esclusa quella in auto con la madre) è riuscito a calmare gli animi di quanti gridano al complotto, certi che la giovane donna accanto al principe William non sia la principessa, bensì una sosia. Viene da chiederci, però, se un’idea simile sia poi tanto plausibile e quale segreto dovrebbe mai nascondere Kate.

“Felice e rilassata”

“[Kate era] felice, rilassata e in salute” , ha dichiarato al Sun una delle persone che avrebbero visto, lo scorso 16 marzo, William e Kate intenti a fare la spesa al Windsor Farm Shop, poco distante dall’Adelaide Cottage in cui vivono i futuri sovrani d’Inghilterra. “Dopo tutti i pettegolezzi che ci sono stati ero sorpreso di vederli. Kate era a far spesa con William e sembrava felice, in forma. I bambini non erano con loro ma è un buon segno che lei stia bene abbastanza da fare un salto al negozio” , ha aggiunto un altro, facendo vacillare con poche parole tutte le articolate costruzioni complottiste rafforzate dalla ripubblicazione continua sui social. All’inizio non erano state diffuse immagini di questa uscita, sembra per rispettare la richiesta di privacy dei principi. Molti, però, hanno messo in dubbio la veridicità delle testimonianze oculari, così Tmz, pur contravvenendo alla promessa fatta a William e Kate, ha deciso di mostrare il video che li immortala all’uscita del negozio.

Un’aria “familiare”

Nel breve filmato vediamo William e Kate dirigersi tranquillamente verso l’auto con le buste della spesa. La principessa, in apparente buona forma, cammina a passo piuttosto svelto e sorride. Il video è stato girato dal quarantenne Nelson Silva, che a Tmz ha raccontato: “Ho notato una coppia che sceglieva delle pagnotte di pane, la donna ha girato il viso e ho avuto la sensazione di averlo già visto prima. Era familiare. Sapevo di averla già vista da qualche parte” . L’uomo avrebbe continuato a rimuginare su quel che aveva visto finché non ha avuto la classica illuminazione, riconoscendo i principi di Galles. “Sono andato alla mia macchina e quando loro sono usciti fuori dal negozio li ho filmati. Credo siano usciti da un cancello. Sono scomparsi e non ho visto la macchina. Volevo condividere il filmato con la mia famiglia per mostrare quanto sono normali” . Per quanto riguarda l’aspetto di Kate Silva concorda con gli altri testimoni: “Sembrava felice e rilassata. [I principi] apparivano contenti solo di poter essere andati in un negozio, di potersi mescolare alla gente. Kate appariva sollevata, come se fosse un successo andare in un negozio. È stato naturale”.

Convinti? Non ancora

Nonostante tutto c’è ancora chi non crede che la ragazza nel video non sia Kate Middleton. Così Tmz ha analizzato la “prova”: “A proposito per tutti gli scettici che potrebbero non credere al fatto che il filmato sia stato preso come è stato inoltrato a noi, abbiamo esplorato i metadati e non c’è alcun dubbio, la ripresa è stata effettuata sabato, proprio vicino alla residenza di Windsor del principe e della principessa del Galles. Quindi sì, è un video vero…e ora che vediamo [Kate] libera, sulle sue gambe, chiedetevi se questo soddisferà i teorici della cospirazione che hanno preso il controllo di TikTok” . Tmz fa giustamente notare che lo scorso 17 gennaio, giorno dell’operazione all’addome, Kensington Palace aveva specificato che la principessa non sarebbe tornata ai suoi doveri pubblici “fino a dopo Pasqua”. Tuttavia “…questa tempistica…non ha fermato le persone dal diffondere scherzi e teorie cospirazioniste…”. A ben guardare, però, siamo nei tempi indicati dal Palazzo. Tra poco meno di due settimane sarà Pasqua e Kate sta pian piano riprendendo la sua quotidianità.

“Di che altro avete bisogno?”

Qualcuno sostiene che Nelson Silva sarebbe stato pagato migliaia di sterline da Tmz, ma questo non basta per dire che il video sia falso. Il giovane ha insistito sulla buona fede delle sue azioni e sulla genuinità del filmato, definendo “ridicole” tutte le accuse di complotto che gli sono piovute addosso da Internet: “Questo è un video che mostra chiaramente [Kate] e William. Li ho visti con i miei occhi…Di che altro avete bisogno per lasciarla perdere?” , ha ribadito al Sun. Per avvalorare la sua versione dei fatti l’uomo ha ricordato che molte persone intorno a lui, nel Windsor Farm Shop, avevano riconosciuto la principessa e il marito: “Lo staff [del negozio] sopraffatto ma in maniera positiva. Quando sono andato a pagare…la cassiera era sbigottita e le mancava il respiro. Erano tutti emozionati. Era una bella atmosfera. Sono andato alla macchina e ho deciso di fare un video da condividere con la mia famiglia in Portogallo” . Secondo Silva chi continua a portare avanti la teoria del video fake non riuscirebbe ad “ammettere di avere sbagliato” di fronte al pubblico del web e “vuole solo ottenere like" , mentre "Kate voleva solo fare una passeggiata con suo marito. Sembrava star bene. Io direi: ‘mettici una pietra sopra’”.

La sosia

Stando a una delle ipotesi più diffuse nel video girato da Nelson Silva non ci sarebbe Kate, bensì una sosia. La principessa ne ha diverse in tutto il regno, ma una delle più famose, Heidi Agan, assicura a Tmz di non essere andata al Windsor Farm Shop lo scorso sabato. Addirittura presenta un alibi verificabile: “I miei profili social sono impazziti perché la gente crede che sia io, ma non è così. Ero al lavoro in quel momento e posso dimostrarlo. Credo al 100% che ci siano Kate Middleton e William in quel video” . La sosia della principessa lavora in una scuola nel Northamptonshire, a 80 miglia da Windsor, come insegnante di danza e teatro. Molti iniziarono a notare la somiglianza con Kate quando era una cameriera in un ristorante italiano. Così, nel 2011, le venne l’idea di prendere parte a feste e compleanni come sua sosia. In merito a tutto ciò che sta accadendo attorno alla principessa, dal cospirazionismo fino al tentativo di rubare la sua cartella clinica alla London Clinic Heidi tiene a puntualizzare: “Secondo me Kate sta bene, si sta riprendendo dall’operazione…La principessa non è una proprietà pubblica e ha diritto come tutti alla privacy per quel che concerne le sue cartelle cliniche”.

“Più che felice di essere vista”