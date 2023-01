Quando le ex si vendicano con la musica: cosa sono le "revenge song"

Da Shakira a Miley Cyrus, da Beyonce a Taylor Swift. Guai a fare infuriare una ex, soprattutto se è una cantante. Il passo da una hit a una revenge song è breve. Anzi brevissimo. Mettere in musica (e perché no in rima) tradimenti, bugie e questioni personali sembra essere di gran moda ultimamente, ma il fenomeno delle revenge song ha radici ben più lontane dell'ultimo brano, nel quale Shakira ne ha cantate quattro all'ex compagno, Gerard Piquè.

Taylor Swift

Il "la" al trend della vendetta musicale lo ha dato Taylor Swift, che nel corso della sua lunga carriera si è vendicata di fidanzati, manager, amici e addirittura colleghi (ne sanno qualcosa Katy Perry e Kanye West) scrivendo canzoni e interi album prendo di mira chi l'aveva ferita. Da a "Picture to Burn" (2006) in cui canta: "Sono solo seduta qui, pianificando la mia vendetta. Non c'è niente che mi impedisca di uscire con tutti i tuoi migliori amici ". A "All Too Well" (2012), nella quale la cantante si vendicava dei tradimenti dell'ex Jake Gyllenhaal, punzecchiandolo sulla sua età: " Le tue amanti avranno sempre la mia età "). Fino a "Bad Blood" (2015) e "Look What You Made Me Do" (2017) scritte rispettivamente contro Katy Perry, Kim Kardashian e l'ex marito. Insomma, Taylor Swift ha fatto delle revenge song un suo marchio di fabbrica (non per niente è stata sopranominata la Queen of Revenge Pop), arrivando addirittura a dedicare un intero album - "Midnights" - al tema della vendetta.

Beyoncé

Anche la popstar Beyonce ha dedicato un album all'argomento, ma nel suo caso lo sfogo contro il marito Jay Z, è servito a metabolizzare e superare la crisi, visto che la coppia è sopravvissuta a "Lemonade". Nell'album del 2016, Beyonce si è presa gioco del rapper, colpevole di averla tradita in più di una occasione, in un viaggio catartico attraverso i testi di brani come "Déjà Vu", "Ring the Alarm" e "Irreplaceable", in cui sfogava tutta la sua rabbia. Celebre il video di "Hold up", nel quale la cantante americana veste i panni di una donna tradita, che sfacia l'auto del compagno fedifrago con una mazza da baseball.

Selena Gomez

Tra le popstar più rancorose, che hanno fatto delle revenge song un loro cavallo di battaglia, c'è anche Selena Gomez. E il destinatario della vendetta in rima è stato l'ex fidanzatino Justin Bieber. In "Lose you to love" (2019), l'artista accusa la popstar di averla presa in giro e di averla ridotta uno straccio: " Mi hai promesso il mondo e io ci sono cascata. In due mesi ci hai sostituito, come se fosse facile. Mi hai fatto pensare di essermelo meritato. Avevo bisogno di odiarti per amarmi. E ora è un addio per noi ". Ma anche in "Look At Her Now" (2020) Selena ne ha cantate quattro a Justin: " Quando lui ebbe un'altra. Oh, Dio, quando l'ha scoperto... Certamente lei era triste. Ma ora è contenta di aver schivato un proiettile ".

Miley Cyrus

Sono almeno due le canzoni "cattivelle" che Miley Cyrus ha dedicato all'ex marito, Liam Hemsworth. Subito dopo il loro divorzio, la cantante pubblicò "Slide Away", brano nel quale la cantante americana suggerica all'attore: " Vai avanti, non abbiamo più 17 anni. Non sono più quella di una volta ". Una frase legata alla lunga relazione decennale della coppia. È nell'ultima canzone pubblicata dal titolo "Flowers", però, che Miley ha sparato a zero contro l'ex: " Adesso i fiori posso comprarmeli da sola. Posso parlare con me stessa per ore, dire cose che non capiresti, e prendermi per mano da sola quando vado a ballare ".

Shakira