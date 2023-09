Formentera, i gossip, il tradimento al Gf: la storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte

La storia d'amore tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte - durata quattro anni - è stata sicuramente una delle più chiacchierate sul web. Costantemente sotto l'occhio dei paparazzi e delle telecamere, l'argentine e il modello tarantino hanno vissuto un amore pubblico intenso ma finito con il tradimento della Rodriguez in diretta tv con Ignazio Moser.

Il colpo di fulmine a Ibiza

È l'estate del 2013. Francesco Monte ha da poco messo la parola fine alla relazione con Teresanna Pugliese, conosciuta all'interno del programma Uomini e Donne. Per l'ex tronista e modello tarantino è la prima estate da single. Monte vola a Formentera insieme ad alcuni amici e tra questi c'è anche la sorella di Stefano De Martino, Adelaide. È grazie a lei che Francesco conosce Cecilia Rodriguez, che in quel periodo è a Ibiza per le vacanze insieme alla sorella Belen. Ed è colpo di fulmine in un locale, dove a fine serata scatta il primo bacio. La coppia trascorre due settimane tra cene, uscite in barca e serate mondane senza mai lasciarsi e al rientro a Milano le riviste di gossip non parlano d'altro, che della nuova coppia vip.

Il gossip e Teresanna

Siti e settimanali di cronaca rosa dedicano a Francesco Monte e Cecilia Rodriguez articoli e servizi fotografici. L'interesse mediatico per la nuova coppia vip è altissimo e non solo perché c'è di mezzo una Rodriguez. Infatti, secondo i rumor l'ultima fidanzata di Monte, Teresanna Pugliese, non ha preso bene la nuova storia dell'ex e i post social condivisi dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne alimentano i gossip. " Guardare oltre ogni bassezza ", scrive Teresanna su Facebook scatenando i fan.

Un anno insieme, la fuga negli States

È il 2014. Il primo anniversario Cecilia Rodriguez e Francesco Monte lo celebrano a New York. Dopo essersi scambiati messaggi d'amore sui social, la coppia vola negli Stati Uniti per una breve vacanza prima di raggiungere i genitori di Cecilia, in Argentina a Pilar, per riunirsi a tutto il clan Rodriguez. Francesco è già di famiglia e la sintonia tra i due personaggi è forte.

L'Isola dei famosi

A gennaio 2015 Cecilia Rodriguez parte per l'Honduras. La modella è nel cast della decima edizione dell'Isola dei famosi e trascorre due mesi in condizioni estreme, conquistando la finale e classificandosi terza dietro a Le Donatella (vincitrici). Al rientro a Milano, Cecilia riabbraccia Francesco in studio e la passione esplode davanti alle telecamere. Nell'after party, però, i due litigano e i settimanali di gossip riportano l'indiscrezione alimentando voci di una possibile crisi, ma durante l'ospitata della giovane Rodriguez da Silvia Toffanin arriva un colpo di scena.

La proposta di nozze

" Questo uomo mi ha detto che vuole sposarmi, la mattina della partenza mentre lo stavo salutando ". Così Cecilia Rodriguez svela in diretta a Verissimo durante l'intervista del marzo 2015 di avere detto sì al suo "gordo". La coppia progetta un futuro insieme con fiori d'arancio e figli ("Ma ora è prematuro") e in estate, quando trascorrono le vacanze in Puglia, Francesco annuncia su Instagram di avere scelto la location delle nozze, l'oasi di Claire a Cerignola. La coppia è affiatata e a Formentera, poche settimane dopo, si mostra appassionata tra baci e coccole. L'amore sembra essere molto forte.

La carriera

Mentre Cecilia Rodriguez è sempre più richiesta come modella e affianca la sorella Belen in alcuni progetti fashion, Francesco Monte sogna l'America. L'ex tronista e modello è pronto a partire per gli States per studiare recitazione all'Acror Studio e sfondare nel mondo del cinema, ma intanto viene scelto per una parte in "Furore 2". Nell'agosto 2016 la coppia vola in California per prendere contatti oltre a godersi una lunga vacanza. Secondo qualcuno Cecilia e Francesco potrebbero sposarsi in segreto a Las Vegas, ma il "sì" non c'è. Al rientro in Italia la bella argentina e il fidanzato collaborano insieme a un progetto musicale, diventando i protagonisti del video della canzone di Valerio Scanu, "Finalmente piove".

Il Grande fratello Vip

È il 2017. Cecilia Rodriguez è una delle concorrenti del nuovo Grande Fratello Vip. Cecilia non lo sa, ma la partecipazione al reality cambierà la sua vita definitivamente. L'esperienza al Gf dell'argentina è forte. Dopo un mese di isolamento, la giovane Rodriguez inizia a dubitare dei sentimenti del compagno. Francesco non si è fatto né vedere né sentire a differenza di altri fidanzati e fidanzate, che hanno fatto sorprese ai propri compagni nella Casa e inviato aerei. Così sbotta con gli altri compagni di avventura: " Che ci vuole a fare un aereo per dire ci sono anche io? Ci sono tutti i fidanzati, tranne il mio ". Intanto, però, entra in confidenza con un altro gieffino.

L'attrazione con Ignazio Moser

Nella casa del Grande fratello vip c'è anche Ignazio Moser, figlio del ciclista Francesco Moser. Tra lo sportivo e l'argentina il feeling è subito forte, ma solo dopo le prime settimane di reality i due si avvicinano pericolosamente. Tra scherzi, massaggi e gesti intimi, Cecilia e Ignazio si avvicinano tanto da scatenare l'ira di Jeremias, il fratello della Rodriguez, anche lui concorrente del reality, che mette in guardia Cecilia: " Conoscendo Francesco certe cose potrebbero dargli fastidio, potrebbe innervosirsi ". Intanto Monte prova a farsi sentire: invia un aereo con un messaggio d'amore per Cecilia e le urla "ti amo" fuori dalla casa di Cinecittà.

La crisi di Cecilia

Il feeling e l'attrazione tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser nella Casa è sempre più evidente. I due si baciano davanti alle telecamere e l'argentina entra in crisi, soprattutto quando Moser - che è single - le dice di provare interesse. " Devo capire realmente quello che voglio. Non posso dimenticarmi che qua ci sono le telecamere, non posso. Non posso mancargli di rispetto ", dice in confessionale, ma le parole dette in confidenza agli autori, diventano oggetto di discussione in Casa e Cecilia capisce di dover affrontare Francesco non fuori ma direttamente in tv.

Il confronto tra Francesco e Cecilia

Mentre nella Casa Cecilia e Ignazio sono ormai inseparabili e la notte dormono insieme tra coccole e baci, il Grande fratello organizza il confronto chiarificatore tra l'argentina e il fidanzato, che è sempre più convinto, che Ignazio voglia solo rubargli la fidanzata. È il 30 ottobre 2017. Francesco Monte entra nella casa del Gf per chiarire con Cecilia, ma l'esito è il peggiore e lei lo lascia in diretta tv. " Ho bisogno di chiarire nella mia testa. Devo fare la persona egoista e pensare a me. Ascoltandomi ho capito che ci sono cose che non potrò mai risolvere con te. Tu lo sai e io lo so di cosa sto parlando", gli dice Cecilia, dicendogli praticamente addio: "Abbiamo vissuto insieme 4 anni. Tu sei cambiato e io pure. Ma ci sono tante cose che so che in futuro non andranno bene. Per questo ti dico di seguire i tuoi sogni. Vai, pensa a te stesso. Io in questo momento ho bisogno di questo. Ho trovato in lui cose che mi piacciono. Io ti chiedo scusa per le mancanze di rispetto" . Alla fine della serata, Cecilia bacia Ignazio per la prima volta mentre Monte sfoga tutta la sua rabbia sui social.

Cecilia travolta dalle critiche

Mentre Monte crede ancora in un possibile ritorno di fiamma e a Domenica Cinque racconta di volerle parlare fuori dalla Casa, Cecilia è travolta dalla polemica. Il suo comportamento con Monte e Moser non è piaciuto al pubblico e sul web e fuori dal Cinecittà, l'argentina è bersagliata di insulti e critiche e Belen la difende pubblicamente. Fuori dalla Casa, però, il tempo ha dato ragione a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, dopo sette anni, sono ancora una coppia unita, che progetta le nozze. Francesco Monte, invece, dopo un lungo periodo da single (e qualche flirt si dice anche con Antonella Fiordelisi), ha ritrovato l'amore al fianco della modella Isabella De Candia.