"Dodici!". Fabio Canino e la battuta a Stefano De Martino

La partecipazione di Stefano De Martino a Ballando con le stelle nei panni di ballerino per una notte non è passata inosservata non tanto per la performance quanto per ciò che è avvenuto a margine dell'esibizione. Il pubblico si aspettava che la giuria pungesse l'ospite viste le recenti dichiarazioni dell'ex moglie e così è stato grazie alla battuta fatta da Fabio Canino al termine dell'esibizione del conduttore.

I tradimenti di Stefano De Martino

Domenica scorsa, durante l'ospitata nel programma di Mara Venier, Belen Rodriguez ha fatto un'amara confessione sulla fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. " Non è finita per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Dopo un mese l’ho saputo ma ho fatto finta di niente" , ha raccontato la showgirl argentina nello studio di Domenica In, parlando delle tante donne che l'ex marito avrebbe avuto nel corso della loro unione: "E rano una decina di signorine, sono arrivata a dodici poi ho smesso di telefonare. Avevo il sesto senso femminile ". La stessa sera, sul Nove da Fabio Fazio, De Martino ha preferito invece sorvolare sul tema dei tradimenti, parlando di due verità e affermando di volere ancora bene all'ex moglie in quanto madre di Santiago, il loro figlio. Quel numero, dodici, pronunciato da Belen e relativo alle amanti dell'ex ballerino di Amici, è però diventato virale sui social network e a Ballando con le stelle Fabio Canino lo ha tirato fuori in occasione dell'ospitata di Stefano De Martino.

La battuta di Fabio Canino a De Martino

Il conduttore di Bar Stella è stato uno dei ballerini per una notte di Ballando con le stelle. In pista Stefano De Martino è sceso al fianco di Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare, per sostenere la ricerca e Telethon. Al termine dell'esibizione, l'ex marito di Belen ha ricordato i suoi impegni in televisione ma poi ha lasciato rapidamente la pista senza raccogliere il giudizio della giuria. Ed è a quel punto che Fabio Canino si è lasciato sfuggire una battuta pungente nei confronti del napoletano. Quando Milly Carlucci ha invitato la presidente della giuria, Carolyn Smith, a dare un voto a Stefano e Sofia, Canino è intervenuto esclamando "dodici", un chiaro riferimento ai tradimenti che Belen ha scoperto durante il suo matrimonio con Stefano.