"Girava gli occhi all'insù...". Chiara Ferragni infastidita dai Maneskin

Capita alle sfilate di moda di vedere una schiera di vip seduti ai lati della passerella intenti a godersi lo show. Ma capita anche che tra i vari personaggi noti ci sia qualcuno più chiassoso degli altri e attiri l'attenzione. Lo hanno fatto i Maneskin che, nel corso dell'ultima sfilata milanese di Gucci, hanno fatto uno spettacolo nello spettacolo, attirando gli sguardi dei presenti e infastidendo l'ospite seduta accanto a loro, Chiara Ferragni.

A svelare quanto successo nelle scorse ore è un video pubblicato su Tik Tok e già diventato virale (oltre un milione e mezzo di visualizzazioni in meno di ventiquattro ore). Nel filmato condiviso dalla blogger Tamu McPherson sul suo canale social, si vedono Chiara Ferragni e i Maneskin seduti l'una accanto agli altri in attesa di assistere alla sfilata del brand Gucci. La musica in sottofondo sembra piacere particolarmente a Victoria e Thomas, che si scatenano in un balletto sul posto, gesticolando e scuotendo i capelli. Damiano appare divertito dai compagni mentre Ethan sembra essere l'unico tranquillo del gruppo. L'entusiasmo della rock band romana, però non pare avere contagiato Chiara Ferragni, la cui espressione sembra essere più infastidita che divertita.

I commenti dei fan al video

Lo confermano i commenti scritti sotto al video da molti utenti, che hanno visualizzato il filmato, ricondividendolo poi sui propri profili Tik Tok. " La Ferragni si sente in imbarazzo per loro ", scrive una ragazza, mentre un'altra osserva: " Chiara leggermente infastidita, le giravano gli occhi ". In molti hanno notato il fastidio che la scenetta messa su dai Maneskin avrebbe creato nell'imprenditrice digitale, che a un certo punto sembra addirittura lanciare un'occhiataccia ai quattro romani. Così gli utenti di Tik Tok si sono scatenati con ulteriori commenti: " Chiara per la serie: ma chi me lo ha fatto fare", "Chiara pienahh", "L'entusiasmo della Ferragni è coinvolgente ".

La sfilata di Gucci è la prima alla quale la Ferragni ha preso parte dopo avere comunicato ai suoi follower (sempre sui social network) della riconciliazione con il marito Fedez dopo giorni di presunta crisi. Alla fine, i fan dei Ferragnez hanno messo in dubbio la veridicità dell'allontanamento tra i due e l'idea che si trattasse di una mossa di marketing, più che di una vera crisi coniugale dopo la fine del festival di Sanremo, è diventata dominante nella loro fanbase.