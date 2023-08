Il cane di Giulia De Lellis muore mentre lei è a Ibiza: scoppia la polemica

“Al mio migliore amico per sempre, Tommaso”. Così, la conduttrice e influencer Giulia De Lellis nelle ultime ore ha annunciato la perdita del suo amato cagnolino: Tommaso Kowalski, detto Tommy, uno spitz di Pomerania di tre anni che le era stato regalato dall'ormai ex fidanzato Andrea Damante. La morte del suo piccolo Tommy – che aveva anche il suo personale profilo Instagram da quasi 95 mila follower – è arrivata, stando agli ultimi post dell’influencer, mentre Giulia si trovava in vacanza ad Ibiza con il fidanzato Carlo Beretta. È per questo che, come spesso accade, non sono mancate le polemiche.

Le parole di Giulia De Lellis e la polemica social

L’influencer ha voluto dire addio al suo spitz dedicandogli un messaggio d’affetto accompagnato da una carrellata di immagini con i momenti più belli vissuti insieme: “Buon viaggio mio amore grande! Con il cuore rotto ti lascio andare consapevole del dono meraviglioso e prezioso che sei stato. Non mi vengono le parole, proprio a me che non mancano mai. Oltre ad avermi portato via queste, mi porti via anche un pezzo di cuore". Tuttavia, il post di addio è stato inondato di messaggi non soltanto di cordoglio, ma anche di aspre critiche. Infatti, c’è chi ha accusato l’influencer di avere “abbandonato” il suo amico a quattro zampe per volare in vacanza ad Ibiza: “Non è questione di cattiveria ma di un dato di fatto: Tommy è morto da solo in clinica. Io con un cane in clinica non sarei andata da nessuna parte”, scrive un utente. E ancora: “Purtroppo anche se lasciato in una clinica di lusso (come voi sapete fare) il cane non lo capisce. Vorrebbe solo affetto! Voi l’avete preso per fare follower, per passatempo. Quando ha iniziato a stare male l’avete abbandonato”. Poi c’è chi ha rincarato la dose: “Avrà per tanti anni scrupoli di coscienza e le sta bene”.

La risposta di Giulia De Lellis

L’influencer, dinanzi alle tante critiche che le sono state rivolte, ha voluto rispondere attraverso una Instagram Stories ringraziando prima coloro che gli sono stati vicini e poi lasciandosi andare ad uno sfogo rivolto agli hater: "Grazie per l'amore e per l'affetto che mi state mandando. Lo sento tutto. Scusate se non ho risposto a chiamate o messaggi, sto vedendo tutto ora, con calma, e grazie per i vostri pensieri e parole. Scaldano il cuore". È a questo punto che ha tuonato per le accuse ricevute: “Ho letto storie assurde, supposizioni e frasi inappropriate. Il tutto senza saper nulla. Per voi che neanche davanti ai momenti di dolore altrui riuscite a mettere da parte l'odio e la frustrazione non provo più nulla. Neanche tenerezza o pena, deve essere davvero orribile essere come voi”.