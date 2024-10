Il tour in solitaria, il "revenge dress", le voci di crisi: cosa succede a Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Harry e Meghan sarebbero sul punto di lasciarsi, almeno stando alle ultime indiscrezioni dei tabloid. A insospettire gli esperti reali sono stati i recenti viaggi del duca, tutti compiuti senza la moglie e l’ultimo impegno pubblico della duchessa, che per l’occasione ha sfoggiato un abito (riciclato) che qualcuno ha già paragonato all’iconico “revenge dress” di Lady Diana.

I duchi sono in crisi?

Il 24 settembre 2024 il principe Harry è volato a New York per prendere parte a una serie di eventi collegati sia alle sue attività benefiche sia all’appuntamento con lo United Nations General Assembly’s High-Level General Debate e la Climate Week. Il 30 settembre è arrivato a Londra per partecipare alla cerimonia dedicata ai WellChild Awards. Il giorno successivo si è recato in Lesotho per seguire i progetti della fondazione Sentebale, che ha creato con il principe Seeiso nel 2006.

Viaggi di lavoro a cui non ha partecipato Meghan Markle, di solito accanto al marito durante gli impegni pubblici. Questa apparente lontananza ha spinto i media a chiedersi se la coppia non stia nascondendo una crisi che potrebbe, prima o poi, trasformarsi in una vera e propria separazione. Ad accrescere i dubbi e le domande in merito c’è stata anche la recente apparizione della duchessa a Los Angeles.

Lo scorso 5 ottobre, come riporta Herper’s Bazaar, Meghan ha preso parte al 2024 Children’s Hospital Gala al JW Marriott Los Angeles Live, sfoggiando una nuova pettinatura e un abito rosso di Carolina Herrera già visto nel 2021 all’Intrepid Museum Salute to Freedom Gala. È stato proprio l’abito scarlatto, modificato per l’evento a Los Angeles, a scatenare le supposizioni: per alcuni si tratterebbe di una sorta di dichiarazione d’intenti della duchessa, un modo per riaffermare se stessa, la sua parte più glamour e seducente, da diva di Hollywood impegnata nella filantropia di fronte a Harry, sempre più distratto e lontano.

Harry e Meghan su strade diverse

I duchi di Sussex avrebbero separato le loro carriere circa un anno fa, quindi il fatto che partecipino a tour e ricevimenti da soli potrebbe non implicare necessariamente una crisi coniugale. In particolare i tabloid sono rimasti sorpresi dall’assenza di Meghan in Lesotho, ma l’esperto Phil Dampier ha spiegato al magazine “Ok!”: “Harry ha compiuto 40 anni e deve essersi chiesto cosa gli riservi il futuro. Penso che farebbe di tutto per trovare un significato per la sua vita e questo sembra comportare il dividersi [tra vari impegni] da solo. Vuole dare…uno scopo alla sua vita”.

Senza contare, ha ribadito l’esperto, che Meghan non vorrebbe tornare a Londra, quindi, almeno in questo caso, Harry deve “viaggiare da solo” . Sempre a “Ok!” un’altra autorevole esperta, Jennie Bond, ha sottolineato che l’alternanza dei duchi negli eventi pubblici, il fatto di non essere sempre insieme a ogni evento sarebbe l’ideale per i loro figli: in questo modo, infatti, Lilibet Diana e Archie potrebbero quasi sempre avere accanto uno dei genitori.

Inoltre, ha sottolineato l’esperta, “le coppie sposate non devono certo fare tutto insieme” . Se consideriamo la faccenda dal punto di vista di Phil Dampier e di Jennie Bond le voci di crisi non sembrerebbero così attendibili. Non basta. Un amico della coppia ha dichiarato al Daily Mail: “Il duca e la duchessa hanno acquisito sicurezza come individui, non solo come coppia. Il duca sembra concentrato sui suoi patronati e la duchessa focalizzata sul suo percorso imprenditoriale”.

Harry vorrebbe dedicarsi completamente alla beneficenza, Meghan, invece, dividersi tra il suo nuovo brand, American Riviera Orchard e la filantropia. Questo allontanamento, però, sarebbe esclusivamente professionale.

“vedrebbe [i duchi] partecipare a più eventi separatamente”.

Addirittura farebbe parte di una strategia che, secondo una fonte del Daily Mail,Due strade solo apparentemente diverse e destinate a convergere nei temi che più stanno a cuore alla coppia, come il benessere mentale e i diritti civili.