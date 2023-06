Harry e Meghan divorziano? Tutti gli indizi sulla fine del loro matrimonio

Da anni i tabloid sostengono che sarebbe Meghan Markle la “mente” dei Sussex, una “calcolatrice” che avrebbe sposato il principe Harry per interesse. La duchessa avrebbe studiato nei minimi particolari il piano per arrivare alla royal family, ottenere fama e visibilità planetarie e, infine, abbandonare la corte continuando, però, a sfruttare il legame con la Corona britannica. Naturalmente nessuno può dire con certezza che i fatti si siano svolti in questo modo. Tuttavia l’idea che in qualche modo Meghan possa esercitare una certa influenza sul marito è tornata con maggior forza sui giornali in concomitanza con le indiscrezioni su un presunto divorzio. Harry starebbe tentando di sottrarsi all’ombra della personalità schiacciante della duchessa e le sue decisioni più recenti potrebbero confermarlo.

Lite a Montecito

C’è un momento ben preciso in cui la stampa ha ricominciato a parlare con insistenza dell’eventualità che Harry e Meghan possano divorziare: nella settimana in cui è stato pubblicato il memoir di Harry “Spare. Il Minore”. Il libro è uscito il 10 gennaio 2023 e il 12 gennaio il magazine tedesco Frau Aktuell ha rivelato che tra i duchi vi sarebbe stata una lite furibonda a Montecito. Una discussione talmente accesa da richiedere l’intervento della polizia. Il motivo di tanta rabbia sarebbe nelle parole affettuose che Harry ha dedicato all’ex storica Chelsy Davy nel suo libro.

Il litigio, però, sarebbe stato solo la punta dell’iceberg di una crisi coniugale che si trascinerebbe da tempo. Nessuno ha mai confermato o smentito questa notizia e non ci sarebbero foto della presunta furia dei Sussex. Nel febbraio 2023 le voci di un’imminente separazione sono tornate a farsi sentire più forti che mai: la duchessa sarebbe pronta a divorziare e a scrivere un’autobiografia avvelenata, con l’intento di destabilizzare la royal family. Re Carlo III, per cercare di fermare la nuora, le avrebbe proposto un accordo: il silenzio in cambio di una liquidazione da 50 milioni di sterline, della proprietà di Frogmore Cottage e di una villa in California, la possibilità di mantenere il titolo e, infine, una cospicua somma che assicurerebbe il futuro dei principi Archie e Lilibet Diana.

Anche queste indiscrezioni sono finite nel nulla, senza conferme né smentite. Tra l’altro c’è un dettaglio che non torna: la sorte di Frogmore Cottage, dono della regina Elisabetta a Harry e Meghan per le loro nozze: Re Carlo III ha sfrattato il suo secondogenito (pare 24 ore dopo l’uscita del memoir) e imposto al principe Andrea di lasciare il Royal Lodge per trasferirsi nella ex casa dei Sussex. Tutto ciò farebbe pensare che l’idea dell’accordo non sia vera. A meno che Meghan non abbia rispedito al mittente la proposta, ma per come si sarebbero svolti i fatti anche l’ipotesi di un rifiuto sembra improbabile.

Via da Meghan?

I litigi tra Harry e Meghan sarebbero continuati a causa del memoir. La duchessa avrebbe accusato il marito di aver distrutto la loro reputazione con le sue rivelazioni. Tutti i loro amici di Hollywood, dagli Obama ai Clooney, li avrebbero isolati, bollandoli come “inaffidabili” . Le star sarebbero stanche delle loro recriminazioni e nutrirebbero una certa apprensione all’idea di iniziare qualunque tipo di discorso di fronte a loro, temendo possa finire in un libro o in un’intervista esclusiva. Nel marzo 2023 la stampa ha raccontato che i Sussex non sarebbero stati nemmeno invitati al Met Gala, che si è tenuto cinque giorni prima dell’incoronazione di Carlo III.

Alla fine del maggio 2023 le indiscrezioni sulla coppia ai ferri corti si sono intensificate a causa di una notizia bomba lanciata dal Sun: Harry si recherebbe spesso nel lussuoso San Vincente Bungalow, vicino Montecito, per “rimanere da solo” , “senza la moglie Meghan”. Nel resort affitterebbe una camera “in cui si rifugia” per non sentire le grida della moglie. Non è servita a nulla la smentita del portavoce dei duchi. Secondo la socialite Lady Colin Campbell il principe avrebbe già preso contatti con degli avvocati divorzisti. Il Telegraph ne è certo: i Sussex sarebbero sull’orlo della separazione perché “non hanno più le stesse ambizioni”.

“Meghan lascia a casa Harry”

La duchessa vorrebbe le luci dei riflettori perennemente puntate su di sé, al contrario del duca. “Tenderebbe a lasciarlo a casa” , ha detto Petronella Wyatt del Daily Mail. A proposito di questa distanza tra i due ci sarebbero due episodi emblematici: lo scorso aprile Harry e Meghan sono andati a vedere la partita dei Lakers con lo staff della loro fondazione Archewell. A un tratto la “kisscam”, la telecamera puntata sugli spalti che invita le coppie inquadrate a baciarsi, ha puntato i Sussex. Harry sembrava pronto a baciare la moglie, ma lei si sarebbe ritratta con eleganza. Un segnale di divorzio in atto o semplice discrezione? Impossibile rispondere con certezza.

All’inizio di giugno 2023, invece, la stampa ha commentato l'uscita solitaria di Meghan per partecipare a un party a Los Angeles. I Sussex condurrebbero da tempo vite separate e questa festa farebbe parte di una strategia della duchessa per farsi fotografare da sola e ottenere, così, il massimo della visibilità e dell’attenzione allontanandosi pian piano da Harry. Ciò non toglie, però, che Meghan possa avere semplicemente trascorso una serata per conto proprio o che il marito abbia deciso di non andare alla festa solo perché non ne aveva voglia. Non sta scritto da nessuna parte che i due debbano sempre presentarsi insieme a ogni evento.

La nuova casa del principe a Londra

La notizia che davvero fa riflettere è quella, rivelata da Phil Dampier e riportata da La Stampa, secondo cui Harry starebbe acquistando la casa in cui Taylor Swift ha vissuto con Joe Alwyn, ora suo ex marito. La villa, costruita nel 1876, si trova nel prestigioso quartiere di Belsize Park e costerebbe l’interessante cifra di 15 milioni di dollari. Il duca l’avrebbe comprata senza consultare la duchessa: “Che a Meghan piaccia o no, Harry vuole questa casa” , avrebbe detto un insider. Ma perché la “vuole” ? Che senso ha comprare una dimora a Londra dopo essere andato via, aver lasciato la royal family ed essersi dimesso dal ruolo di membro senior dell’istituzione? C’è forse un ripensamento, dopo documentari e interviste, da parte del principe?

Harry è tornato in patria alcune volte, per appuntamenti a cui non poteva mancare, come l’incoronazione o il processo contro i tabloid. Visto che Frogmore Cottage non è più a sua disposizione il duca avrebbe bisogno di un posto dove stare. Eppure questa spiegazione non sarebbe sufficientemente convincente. I giornali non escludono che il principe voglia riconciliarsi con il padre e al fratello William. Con quale esito, però, è tutto da vedere. Non è chiaro nemmeno se un eventuale riavvicinamento ai Windsor comporterà un definitivo allontanamento da Meghan. O magari i due sono già distanti e Harry starebbe cercando un posto tutto per sé, protetto dall’influenza della duchessa.