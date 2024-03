"Ha un nuovo amico...". Le notti brave di Fedez tra locali e party

Non bastava il gossip su Fedez che amoreggia con una sconosciuta durante una sfilata a Parigi. Il rapper è finito al centro di nuovi pettegolezzi per le sue nottate brave a poche ore di distanza dalla confessione fatta da Chiara Ferragni, sua (ex) moglie, che ha di fatto scaricato la colpa sul marito per la fine della loro relazione. Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, nella rubrica "Pillole di gossip", Fedez avrebbe un nuovo amico "vip" con il quale trascorre notti brave.

La nuova vita di Fedez

La vita di Federico Lucia è decisamente cambiata negli ultimi mesi. Da imprenditore e uomo di casa sempre dietro ai due figli, Leone e Vittoria, il rapper si è trasformato in una sorta di "viveur". Sempre più spesso viene paparazzato in giro con colleghi della scena musicale, non disdegna di partecipare alle sfilate e agli afterparty organizzati dai brand e nelle storie del suo profilo Instagram pubblica foto e video di serate, concerti e feste trascorse in allegra compagnia. L'ultima soffiata sulla sua vita privata, che è sempre più lontana da Chiara Ferragni nonostante porti ancora la fede al dito, è stata fatta dal settimanale Chi, che riferisce delle nuove compagnie del rapper.

L'ultimo gossip sulle notti brave

" In quest'ultimo periodo Fedez ha un nuovo amico di giorno e di notte. Si tratta di Carl Hirshmann, ex marito di Fiammetta Cicogna" , si legge sul numero della rivista in edicola oggi. "I due fanno coppia fissa da Cipriani, a Milano, club esclusivo dove nessuno può scattare fotografie o diffondere notizie di ciò che accade all'interno pena l'espulsione dalla member list ", conclude l'articolo. Come e con chi passino le serate Fedez e Carl non è dato saperlo, ma di Hirshmann l'ex moglie non parlò molto bene nell'ultima intervista rilasciata subito dopo la fine del loro matrimonio. "Mi ha sempre tradito. Mi disse subito che voleva avere la libertà di conoscere ed esplorare altri esseri umani, donne comprese. Per alcune coppie può anche funzionare se tutti sono felici, ma io non lo ero", rivelò Fiammetta Cicogna nel marzo dello scorso anno, parlando del loro amore "tossico".

