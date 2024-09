Harry torna a Londra. Lo schiaffo di Carlo: "Non ha tempo di vederlo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla fine del settembre 2024 il principe Harry parteciperà da solo a un evento benefico a Londra. Secondo le fonti, però, non avrebbe intenzione di soggiornare in una delle residenze reali e non sarebbe in programma nemmeno un incontro con Carlo III. Secondo i tabloid vi sarebbero tutte le premesse per un tentativo di riconciliazione tra padre e figlio, eppure l’impressione è che il Re e il principe continuino volontariamente a evitarsi.

Harry torna in patria

Il prossimo 30 settembre, come ha riportato l’Express, il principe Harry sarà di nuovo a Londra per prendere parte ai WellChild Awards, di cui è mecenate da sedici anni. Il duca ha dichiarato di “essere onorato di partecipare” all’evento e ha definito “un vero privilegio dare un riconoscimento” al “coraggio…dei bambini che vivono con la necessità di cure mediche complesse”. Non ci sarà Meghan Markle, che non lo ha accompagnato neppure al Diana Award, la cerimonia di premiazione dedicata a Lady D. che si terrà a New York il 23 settembre 2024.

Ogni volta che Harry annuncia il ritorno in patria i media si chiedono se, finalmente, ci sarà un l’incontro tanto auspicato con Carlo III, con William e Kate. Ipotizzano l’inizio di una nuova fase nei loro rapporti, magari di un periodo di transizione tra le recriminazioni e la pace durante il quale potrebbero ricominciare costruire un dialogo. Puntualmente tutte le speranze crollano di fronte al muro di silenzio opposto dai principi di Galles, all’apparente ritrosia del duca di Sussex e all’agenda fitta di impegni del Re. A quanto pare neppure stavolta farà eccezione.

Secondo quanto riportato dall’Express Harry non avrebbe in programma di soggiornare in una delle residenze reali quando sarà a Londra. Al contrario avrebbe prenotato un hotel “a pochi passi” da Buckingham Palace. Tuttavia non è chiaro se il sovrano gli abbia offerto di nuovo di alloggiare a Palazzo, ricevendo in risposta un rifiuto o se, magari, con la sua scelta, Harry voglia sottolineare pubblicamente il piano di esclusione che la royal family avrebbe attuato nei suoi confronti (ignorando o facendo finta di ignorare tutte le sue dichiarazioni contro la Corona e le sue dimissioni del 2020).

Un incontro con Carlo? “Altamente improbabile”

Stando ai tabloid sarebbe inutile anche sperare in un colloquio tra Carlo III e il principe Harry. “È altamente improbabile” che i due si vedano, ha detto una fonte all’Express. Sarebbe di nuovo il ritmo frenetico di lavoro a dividerli. “Il Re andrà nel Sud alla fine di settembre. Il Re e la Regina celebreranno il venticinquesimo anniversario del Parlamento scozzese il 28 settembre e in seguito avranno diversi giorni liberi”. Questo, però, non vorrebbe dire che Carlo avrà tempo di incontrare il figlio. La fonte ha puntualizzato: “Sono in corso delle discussioni per trovare uno spazio in agenda che vada bene a entrambi”.

Ci sarebbero, però, degli ostacoli: il duca di Sussex non avrebbe intenzione di trattenersi nella capitale più del dovuto, anzi, la sua dovrebbe essere una visita lampo. In più, ha proseguito l’insider, “se il Re decide di recarsi a Londra nel pomeriggio di sabato 29 per dei meeting decisi in quella settimana, sarà altamente improbabile che ci sia tempo per incontrare suo figlio. Non è stato ancora deciso se Sua Maestà andrà a Highgrove o a Londra dopo essere tornato dalla Scozia, né come andranno i suoi piani durante quella settimana. Harry farà una breve visita e i suoi piani di viaggio sono già stati organizzati”.

Sembrerebbe di intuire che padre e figlio non abbiano un grande desiderio di incontrarsi, che stiano sfuggendo, procrastinando qualcosa per cui, forse, non si sentono davvero pronti o che non vogliono affrontare ora.