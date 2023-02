La cartellina medica e quel dettaglio: Noemi Bocchi è incinta di Totti?

Si fanno sempre più insistenti i rumor su una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Dopo le voci su una presunta crisi, la fidanzata di Francesco Totti potrebbe essere in attesa del suo terzo figlio (il quarto per l'ex capitano della Roma) e gli indizi ci sarebbero tutti. Il servizio esclusivo pubblicato dalla rivista Gente mostra, infatti, due particolari sospetti che lascerebbero pensare a una gravidanza della 34enne romana.

Il primo riguarda l'abbigliamento. Da mesi Noemi Bocchi è sotto l'occhio indiscreto dei paparazzi, che la seguono giorno e notte per catturare scatti della sua nuova vita accanto a Totti. Sempre impeccabile e con abiti aderenti a evidenziare il fisico snello e longilineo, negli ultimi tempi la Bocchi ha ceduto a uno stile confy, cioè più comodo, indossando capi ampi che hanno sollevato più di un dubbio su una sua possibile gravidanza.

Ad alimentare queste ultime voci, c'è il dettaglio catturato dagli obiettivi dei fotografi di Gente. La cartellina medica della clinica Mater Dei, una struttura molto frequentata dai vip dove Noemi avrebbe partorito i suoi due figli, lasciata inavvertitamente sul cruscotto della sua city car. " L'inequivocabile segnale di un importante appuntamento ", riferisce il settimanale, motivando l'assenza della Bocchi all'uscita dalla scuola della figlia, prelevata da un uomo che l'ha accompagnata poi al ristorante, Da Dante, dove la madre e Totti la aspettavano per pranzare insieme.