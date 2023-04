Isola dei famosi 2023, chi sono Marco Mazzoli e Paolo Noise (e perché rischiano la squalifica)

Marco Mazzoli e Paolo Noise sono ufficialmente approdati in tv, o meglio, sono sbarcati all'Isola dei famosi, dove affronteranno la gara di sopravvivenza in coppia proprio come fecero i Cugini di campagna lo scorso anno (e a loro hanno voluto dedicare il lancio dall'elicottero con tanto di parrucche in testa). Dei sedici naufraghi in gara, Mazzoli e Noise sono sicuramente i concorrenti più irriverenti e il popolo dei social è già impazzito per i loro siparietti e le battute, anche spinte, fatte nel corso della prima puntata del programma. Ma chi sono i due conduttori radiofonici sbarcati in Honduras e perché in rete si parla già di una possibile squalifica?

Chi sono Marco Mazzoli e Paolo Noise

Mazzoli e Noise sono due conduttori radiofonici che da anni lavorano a radio 105 nel programma cult "Lo Zoo di 105". Marco e Paolo lavorano fianco a fianco da tempo e hanno incentrato la loro carriera su gag, scenette piccanti e scherzi telefonici irriverenti; tratti distintivi dello Zoo, che l'hanno resa la trasmissione radiofonica più seguita di sempre nella fascia post pranzo. A dividerli, però, c'è l'oceano. Da alcuni anni, infatti, Marco Mazzoli si è trasferito a Miami, dove vive con la moglie e i due cani, mentre Noise - anche lui sposato - è di base a Milano e in radio può contare sulla collaborazione di altre "voci" dello Zoo come Fabio Alisei, Gibba e Wender oltre all'indimenticato Leone di Lernia, che all'Isola dei famosi partecipò nel 2006.

La scommessa "Isola"

Da tempo corteggiati dalla televisione, Marco Mazzoli e Paolo Noise hanno deciso di mettersi in gioco partecipando in coppia all'Isola dei famosi, la stessa trasmissione che negli anni, proprio allo Zoo di 105, i due conduttori hanno messo nel mirino con critiche e provocazioni. " Uno non può criticare una cosa se non l'ha provata e noi ci mettiamo alla prova", ha confessato Mazzoli prima di partire, mettendo le mani avanti sulla convivenza sull'isola: "Siamo fastidiosi, romperemo le palle a tutti. Con qualcuno potremmo diventare molto amici con altri metterci le mani addosso ". Ma il timore del popolo dei social, che già li osanna ipotizzando una loro possibile vittoria finale, è uno: le parolacce.

Rischio squalifica?