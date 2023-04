Isola dei Famosi 2023, le pagelle: Ilary regina voto 9, una sorpresa Cristina Scuccia voto 7

È andata in onda ieri sera, lunedì 17 marzo, la prima attesissima puntata dell’Isola dei Famosi che ha visto i sedici concorrenti approdare in Honduras con il volo dall’elicottero che ogni anno regala diverse sorprese. I naufraghi - divisi in tre tribù - si sfideranno puntata dopo puntata, mettendo alla prova la loro resistenza fisica, ma soprattutto mentale. I nominati della prima settimana sono il conduttore Marco Predolin e la modella Helena Prestes. A commentare l’avventura dei concorrenti, in studio da Milano, i due opinionisti: Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato dall’Isola, invece, Alvin.

Ecco le nostre pagelle della prima serata.

Naufraghi

La tribù delle Chicas:

Fiore Argento - voto 7.5

Sorella di Asia e figlia del maestro dell’horror Dario, nel video di presentazione esordisce immediatamente sottolineando l’amore che la lega al suo papà, definendolo “Il suo grande papà”. È infatti, proprio per il padre che spiega di essere partita per l’Honduras ed è quest’ultimo a mandarle un video messaggio emozionante augurandole un enorme in bocca al lupo. Insieme a Corinne e Helena è una delle prime a tuffarsi dall’elicottero; prima del tuffo, però, ha un pizzico di défaillance e afferma: “Ho paura”, salvo poi buttarsi senza alcun timore. Discutibile la scelta dei due oggetti guadagnati per avere superato la prima prova ricompensa; infatti, la naufraga ha volontariamente preso papaya e fagioli, beni consumabili in poco tempo e non utili per la permanenza a lungo sull’Isola. “Si può essere forti anche senza essere aggressivi” dice prima di approdare a Playa Palapa; le buone intenzioni ci sono vediamo cosa ci riserverà.

Nathaly Caldonazzo – voto 6

È la seconda volta che partecipa all’Isola dei Famosi. La prima nel 2017 che, per sua stessa ammissione, è stata un disastro a causa di un uomo che dice non averle fatto godere l’esperienza a pieno. Adesso spiega di sentirsi libera e di volere mettercela tutta per vincere. Per Nathaly trovare un compagno all’Isola sarebbe una fortuna, dal momento che non ha mai trovato il vero amore, se non con Massimo Troisi. “Sono tranquilla come persona ma se qualcuno mi tira fuori il pungiglione mi difendo”. Chissà se la vedremo o meno difendersi all’interno del reality, a giudicare dal personaggio è molto probabile che non le manderà a dire.

Pamela Camassa - voto 6.5

Vincitrice di Amici Celebrities, che dice essere stato un sogno, Pamela arriva con l’ambizione di vincere anche l’Isola dei Famosi. Legata da diversi anni a Filippo Bisciglia, spiega che le mancherà tanto. È proprio lei la prima dei naufraghi a fare una battuta che ha fatto scoppiare a ridere immediatamente Ilary; infatti, rivolgendosi all’ex suora Cristina Scuccia - a riguardo dell’eliminazione diretta dal gruppo delle Chicas - ha detto: “Non è che la devo pregare”. Anche Pamela ha mostrato la sua preparazione atletica nella prima sfida della tribù delle donne. “La convivenza non sarà facilissima perché in genere ho più facilità a fare amicizia con gli uomini” afferma. Scopriremo nel corso di queste puntate se la sua sarà o meno una giusta premonizione.

Helena Prestes - voto 7

La top model si presenta raccontando di avere avuto un’infanzia dura, di essere cresciuta nella periferia di San Paolo e di essere stata salvata dallo sport che l’ha tolta dal mondo corrotto. Helena è arrivata carichissima in Honduras e si è addirittura tolta anche il giubbotto di salvataggio una volta arrivata in acqua dopo il tuffo dall’elicottero. La più veloce di tutte nella prova per ottenere qualche oggetto da portare sull’Isola, ha mostrato sin da subito la sua forza e la sua preparazione atletica, garantendosi la partecipazione alla prova per l’immunità. Salva Corinne Cléry dall’eliminazione del gruppo delle Chicas accendendo la prima polemica del reality. “Sarò la più pazza di tutte le edizioni dell’Isola dei famosi” ha esclamato. Per adesso i presupposti sembrerebbero esserci tutti, nonostante la coppia Cecchi Paone-Antolini l’abbia mandata al televoto.

Corinne Cléry - voto 6.5

L’attrice icona sexy degli anni '70 si presenta dicendo di odiare i serpenti e le persone maleducate, si dice affettuosa, coccolona protettiva e fa intendere che ogni tanto esce fuori di senno. È la prima a tuffarsi dall’elicottero e l’unica a leggere il biglietto contenuto all’interno del biscotto della fortuna con scritto: “Il cuore non ha rughe”. Arriva carica sull’isola urlando “Viva le settantenni” e, così, si tuffa senza tentennare (a differenza di alcuni tuffi che sono rimasti nella storia del reality). Tuttavia, è l’ultima a completare la prova per aggiudicarsi qualche utensile da portare sull’Isola. “Amo la compagnia delle donne ma devono essere leali” dice la Cléry nel video di presentazione. Vedremo se anche in Honduras continuerà ad amare la compagnia del sesso femminile.

Claudia Motta - voto 6

Miss mondo Italia 2021 e giovane showgirl approda sulla spiaggia di Cayo Cochinos con due sogni nel cassetto: quello di diventare conduttrice e magistrato. Si dice convinta di realizzare entrambi i suoi obiettivi, tanto da definirsi una “Super guerriera”. Protagonista del primo “scontro” dell’edizione mette subito in chiaro di essere rimasta delusa dal comportamento di Helena che non l’ha salvata dall’esclusione dalla tribù delle donne. Claudia non si è risparmiata e, in maniera schietta, ha anche affermato di non credere alle parole della compagna di avventura. Dalle tribù delle donne è finita d’obbligo in quella delle coppie e ha scelto di essere affiancata da Pamela Camassa. Vedremo se le due riusciranno o meno a collaborare.

Cristina Scuccia - voto 7

Decisamente un nuovo inizio per Cristina Scuccia: L’isola della rinascita dice Ilary Blasi prima di mandare in onda il suo video di presentazione. Si presenta con un messaggio di speranza dopo il quale Vladimir ha subito colto la palla al balzo per fare il suo personale in bocca al lupo. È entrata nella congregazione a 19 anni e con il tempo ha capito che l’abito non le permetteva più “Quel processo evolutivo” che stava accadendo dentro di lei. Cristina spiega che bisogna sempre lasciarsi andare e fare nuove esperienze ed è per questo che, per lei, il salto dall’elicottero è una metafora. È lo stesso salto di cui ha avuto molta paura e che l’ha vista gettarsi nelle acque honduregne non prima di aver fatto il segno della croce. “Io voglio lasciare un segno” queste le parole prima di arrivare sull’Isola. Inutile dire che è molto probabile dal momento che la Scuccia il segno l’ha già lasciato.

La tribù degli Hombres

Christopher Leoni - voto 6

Modello e attore brasiliano si dichiara combattente, ma non violento. Si dice grintoso e rivela: “Non mi considero un maschio alfa, ma sigma, che controlla l’animale che ha dentro di sé”. Nella puntata di ieri sera ha ricevuto tre nomination dagli altri naufraghi, ma per sua fortuna Predolin ne ha ricevute quattro. Nella prova ricompensa non è stato il massimo. Insomma, non ci resta altro che aspettare per potere capire cosa ci riserverà questo maschio sigma. Lui nel frattempo dice: “Ho il potere di fare sognare la gente a casa”.

Andrea Lo Cicero – voto 6.5

Conduttore tv ed ex capitano della nazionale italiana di rugby, Andrea Lo Cicero spiega che nella vita ha lavorato molto e ha subito mostrato la sua forza arrivando per primo al bazar per la prova ricompensa della tribù degli Hombres. Nel video di presentazione ha raccontato di essersi rotto tutte le ossa in campo, ma di non avere mai abbandonato la gara per infortunio. Poi ha aggiunto: “Vado d’accordo con i miei simili, ma se c’è qualcuno che mi vuol dare fastidio divento cattivo. Non sono un cane che abbaia, mordo”. Chissà chi sarà il malcapitato che finirà “azzannato” da Lo Cicero.

Marco Predolin – voto 6

Il presentatore “boomer” simbolo della tv degli anni '80 confessa il rapporto di amore/odio con il mezzo televisivo. Predolin, senza vergogna, rivela che prima il successo gli è scoppiato in mano, e poi ha incassato una forte battuta d’arresto. “Questo programma sarà una resa dei conti tra me e la tv” dice in maniera molto diretta e, inoltre, spiega anche che gli capita di diventare leader involontariamente. Tuttavia, abbiamo capito che l’equilibrio non è la sua più grande dote e, infatti, non riesce nemmeno ad iniziare la prova ricompensa. “Dopo 8 secondi che parlo con una persona capisco se parla con lingua dritta o biforcuta” ha confessato prima di arrivare sull’Isola. Vedremo se riuscirà o meno nella resa dei conti con la tv che si è prefissato di realizzare. Intanto, dopo le nomination di ieri sera, è al televoto insieme ad Helena.

La tribù degli Accoppiados

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini – voto 7

È la terza apparizione di Cecchi Paone all’Isola dei Famosi, il quale indica la noia come nemico del passato in Honduras. Simone invece, confessa di avere superato la paura e il giudizio degli altri grazie all’amore con Alessandro. Antolini è il primo a superare la prova ricompensa che sembrava essere impossibile e così, si aggiudica la possibilità di partecipare alla prima gara leader del reality, vincendola e regalando l’immunità a tutta la squadra. Tuttavia, sembrerebbe essere timido e di poche parole, infatti, è il compagno Alessandro Cecchi Paone a suggerirgli le giuste cose da dire per spiegare il motivo della nomination ad Helena.

Marco Mazzoli e Paolo Noise - voto 8

Protagonisti assoluti della serata, hanno –quasi- rubato la scena a tutti. I conduttori radiofonici di Radio 105 che prima hanno deriso i naufraghi delle altre edizioni e ora sono loro ad essere approdati in Honduras, hanno conquistato la simpatia del pubblico. Con la parrucca dei Cugini di Campagna i due lasciano sin da subito intendere che ci regaleranno delle grasse risate nel corso di questa nuova edizione del reality. Evidente la frecciatina ironica lanciata ad Ilary Blasi mostrando un rolex (oggetto di discussione nella vicenda Blasi-Totti) nel video di presentazione. A proposito di un concorrente del reality dicono: “Potremmo diventare amicissimi, o potremmo addirittura metterci le mani addosso”. Ne vedremo delle belle.

Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci) - voto 6

La coppia che nel 1997 ha vinto Sanremo con la famosissima Fiumi di parole confessa che la loro vittoria non è andata giù a tanti e poi ritorna sulla polemica che non li ha visti a Sanremo per 26 anni: “26 anni e 26 no”. Alessandra e Fabio si dicono campioni di tenacia e autoironia e sono pronti a stupire. Arrivano in Honduras da una scala (ad attenderli Alvin con mise elegante) emulando quella del palco dell’Ariston prestandosi con facilità al gioco. “L’isola ha portato bene ai Cugini di Campagna non si sa mai che porti bene pure a noi” entusiasti rivelano. Speriamo per loro che non finisca come Silvano nella scorsa edizione.

Nella puntata di ieri sera sono apparsi anche due concorrenti a sorpresa, “I bonitos”: Luca e Jonathan e soltanto uno di loro è entrato a far parte della tribù degli uomini grazie ad un televoto flash. A prendere parte ufficialmente al reality di Canale 5, Luca Vetrone, un ragazzo emiliano di 28 anni studente di Scienze motorie e personal trainer.

Opinionisti, inviato e conduttrice

Vladimir Luxuria - voto 7.5

Con un solo orecchino, Vladimir Luxuria giusta e misurata parla poco, ma quando esprime il suo pensiero colpisce dritta. È lei che augura l’in bocca al lupo a Cristina Scuccia prendendo chiaramente posizione a seguito delle polemiche che l’hanno vista protagonista per la sua partecipazione al reality. È sempre Vladimir a “pungere” i Jalisse sui Cugini di Campagna e così ha affermato: “Speriamo che il loro esordio non sia come quello dei Cugini di Campagna”. Protagonista anche del siparietto a inizio puntata con cui Ilary Blasi ha aperto la serata; è proprio lei che dopo le frecciatine della conduttrice all’ex marito si presta alla gag parlando in tedesco (lingua madre dell’attuale compagno della Blasi).

Enrico Papi - voto 5

Manifesta il suo grande entusiasmo nell’essere parte di questa kermesse. Non perde occasione per esprimere la propria opinione a riguardo di tutto ciò che accade in puntata e, spesso, si presta ad essere la spalla – forse anche troppo - di Ilary Blasi. A volte, infatti, sembra che il ruolo di opinionista gli stia stretto tanto che spoliera anche il nome dei Jalisse prima del loro video di presentazione. Alla fine, durante le nomination, interviene insistentemente e gli autori gli dicono che non c’è più tempo e bisogna chiudere la puntata. Insomma, resta da capire se lo lasceranno proseguire in questa direzione o se placheranno il suo insistente modo di fare.

Alvin - voto 8

Con giacca, papillon, occhiali da sole neri e costume approda a Playa Palapa a bordo di un motoscafo. Sappiamo quanto Alvin sia preparato sulle dinamiche del programma e sulle location honduregne. L’inviato non perde mai occasione di fare notare la completa conoscenza delle prove dei concorrenti e, nonostante le difficoltà anche tecniche dovute al ritardo del suono dall’Italia all’Honduras, riesce sempre a uscirne a testa alta.

Ilary Blasi – voto 9

Vincitrice assoluta, Ilary Blasi in versione del tutto inedita si presenta con gonna nera lunga, maglia bianca, guanti neri e con un look di capelli nuovo che presenta una frangetta che mette in risalto la sua bellezza. Senza timore, ha subito aperto la trasmissione prestandosi al gioco e lanciando una bordata all’ex marito Francesco Totti. Schietta, senza peli sulla lingua e con la battuta sempre pronta ha condotto la prima puntata in modo egregio. “Non mi piacciono i normodotati” è la gaffe che sicuramente rimarrà impressa da qua sino a fine edizione. Torna anche a sedersi per terra durante le prove dei naufraghi in Honduras e inoltre, riesce a non perdere la pazienza con un Enrico Papi sempre pronto a dire la sua.

Partenza a rilento per il reality che, per la prima volta in 17 anni non raggiunge i 3 milioni di spettatori, registrando il 23.3 % di share. Vedremo se i naufraghi sapranno alimentare o meno l’interesse del pubblico.