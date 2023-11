Jamie Foxx accusato di molestie sessuali. Avrebbe abusato di una donna in un ristorante

La lunga scia delle star accusate di aggressione e abusi sessuali si allunga. L'attore Jamie Foxx è stato denunciato per molestie da una donna per fatti avvenuti nel 2015 in un ristorante di Manhattan. La notizia è stata data dal The Post, che ha riportato parte del racconto fornito dall'accusatrice, Jane Doe, che ha presentato formale denuncia presso la Corte Suprema dello Stato di New York. È la prima volta che Jamie Foxx, reduce da un lungo ricovero ospedaliero per problemi di salute, viene accusato di violenza sessuale.

Il racconto delle molestie

I fatti risalgono all'agosto del 2015. Nei documenti giudiziari Jane Doe racconta di essersi recata a cena con un'amica al Catch NYC & Roof, un noto ristorante di Manhattan. L'amica, dopo avere notato l'attore seduto da solo a un tavolo della terrazza panoramica, si sarebbe fatta avanti per chiedere una foto e Jamie Foxx avrebbe accettato. " Sembrava ubriaco, diceva: 'Wow, hai un corpo da top model. Hai un odore così buono'", s i legge nella denuncia presentata dalla donna. A quel punto l'attore avrebbe preso l'iniziativa: " Foxx l'ha portata per il braccio nella zona posteriore della terrazza, dove le ha messo le mani sotto la maglietta e le ha toccato il seno. Poi l'attore ha fatto scivolare la mano nei pantaloni e ha messo le dita sopra la sua vagina e sull'ano" .

"Tutti hanno fatto finta di non vedere"

L'accusatrice racconta di essere stata "salvata" dall'intervento dell'amica, che ha costretto Jamie Foxx ad allontanarsi. Jane Doe accusa non solo l'attore, ma anche gli addetti alla sicurezza del divo e altre persone presenti nel locale: " Una delle guardie di sicurezza di Foxx, e molte altre persone, hanno visto cosa stava succedendo ma se ne sono andate nonostante fosse chiaro che era in pericolo ". La donna ha citato in giudizio sia l'attore americano sia il ristorante, dove sarebbe avvenuta l'aggressione sessuale, sostenendo di avere sofferto psicologicamente per la molestia e di essersi dovuta sottoporre a cure mediche e consulti per superare lo choc. Negli atti si parla di trauma "permanentemente" dovuto alle "lesioni e al disagio emotivo che ha subito a seguito di violenza sessuale, abuso, aggressione e percosse" e che le avrebbero impedito persino di "svolgere le sue attività lavorative".

Il silenzio di Jamie Foxx

Interpellato dal The Post, l'attore americano non ha rilasciato dichiarazioni in merito alla vicenda, che potrebbe portarlo in tribunale davanti a una giuria con tanto di richiesta danni. Foxx si sta ancora riprendendo dai gravi problemi di salute avuti la scorsa primavera, quando venne ricoverato in ospedale in condizioni disperate. Cosa sia successo al divo di Hollywood non è chiaro. Inizialmente si parlò di un ictus ma Foxx non ha mai smentito né confermato. Di recente l'attore ha rassicurato i fan mostrandosi sui social e ringraziando tutti per il sostegno: "Sono andato all'inferno e sono tornato. Ma ora sto meglio". Ora, però, la sua ripresa fisica è turbata dalle gravi accuse di molestie.