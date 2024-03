I metadati, l'obiettivo "EF50mm" e il tool "Best Take": cosa sappiamo della foto (manipolata) di Kate

“Come molti fotografi dilettanti di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri…” , ha scritto Kate Middleton sui social per farsi perdonare il passo falso commesso lo scorso 10 marzo, con la pubblicazione di una foto che la ritrae con i figli, in occasione della Festa della Mamma. I sospetti di manipolazione, per la verità, erano emersi quasi subito, tanto da far decidere all’agenzia americana Ap e alla britannico-canadese Reuters di ritirare lo scatto. Il danno, comunque, è fatto: i media internazionali sono in subbuglio per questa totale débâcle, che potrebbe pesare non poco sulla reputazione della Corona. Tutti, dai fan ai tabloid, esigono spiegazioni da Kensington Palace, mentre gli esperti ci raccontano in che modo Kate ha manipolato la fotografia.

Ritocchi con l’intelligenza artificiale?

La foto di Kate con i figli sarebbe stata scattata dal principe William a Windsor, all’inizio della scorsa settimana, come ha dichiarato Kensington Palace. In realtà, dopo l’ammissione di manipolazione da parte di Kate non possiamo più essere sicuri neanche di questo.

Il New York Post spiega che i metadata, le informazioni codificate dell’immagine, mostrerebbero due marcatori temporali diversi, ovvero “2024-03-08T21:54:11Z” e “2024-03-09T09:39:47Z” che indicano il giorno e l’ora delle modifiche. Ciò significa che la foto sarebbe stata ritoccata due volte, la prima alle 9:45 p.m. di venerdì 8 marzo e la seconda alle 9:39 a.m. del 9 marzo. Sappiamo anche che la macchina fotografica usata è una Canon SLR-style con obiettivo "EF50mm".

Da queste informazioni, però, non possiamo ricavare la data e l’ora in cui è stata scattata la fotografia, uno dei dubbi di molti fan e dei giornali di tutto il mondo. Secondo la teoria del New York Post, inoltre, Kate potrebbe aver impiegato tecniche diverse per ottenere il risultato che abbiamo visto lo scorso 10 marzo. Stando al Daily Mail le più probabili sono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, oppure l’accostamento di diversi scatti. Per quanto riguarda l’AI il migliore sistema a disposizione è il tool "Best Take" per Google Pixel 8 phone, ma il Daily Mail non esclude l’aiuto di software come Topaz o Photoshop.

Sedici modifiche

I giornali hanno contato ben sedici ritocchi (che potrebbe essere stati effettuati nelle due occasioni indicate dai marcatori temporali), non esattamente delle “minime correzioni” , come ha dichiarato una fonte al tabloid. I più visibili, quelli che hanno immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei fan, sono la posizione innaturale delle dita della mano destra del principe Louis, la manica sinistra del maglione della principessa Charlotte, che sembra quasi staccata dal corpo e il bordo di pietra distorto su cui è posata la manina di Louis.

Alcuni utenti social molto attenti ritengono, a giudicare dagli abiti della principessa e dei figli, che l’immagine potrebbe addirittura essere stata realizzata lo scorso novembre. Non convince nemmeno la posizione delle braccia di Kate. Anzi, alcuni mettono in dubbio persino che la futura Regina fosse seduta con attorno i bambini.

A tal proposito la fotografa Katie Mortimer, la quale sostiene che la principessa avrebbe utilizzato il software Adobe’s Photoshop, ha dichiarato al Daily Mail: “La fotografia è chiaramente manipolata. Ciò che non è chiaro è se si tratta di una combinazione di due fotogrammi simili per apparire al meglio o un montaggio. Personalmente sono piuttosto sicura che la principessa del Galles fosse seduta sulla sedia con i figli, ma senza le braccia intorno a loro. A dire il vero dopo l’operazione all’addome spalancare così le braccia probabilmente sarebbe doloroso”.

A Newspage, sempre citato dal Daily Mail, la Mortimer ha aggiunto: “Il Palazzo dovrebbe pubblicare l’immagine non elaborata per le agenzie, ma sarei sorpresa se accadesse”. Infatti per ora sembra che il Palazzo Reale non abbia intenzione di mostrare lo scatto originale. La fotografa ha proseguito: “Perché l’immagine è stata manipolata? Sospetto che la principessa lo abbia fatto come una fotografa entusiasta che vuole creare una foto di famiglia quasi perfetta”. Non tutti credono che gli intenti fossero così candidi. Per alcuni Kate avrebbe voluto rompere una volta per tutte il silenzio che dura dall’operazione del 17 gennaio (e per la verità anche dallo scorso Natale, perché le ultime foto della principessa risalgono a quel periodo), mettendo anche a tacere le fake news sul suo stato di salute.

Tuttavia la domanda è questa: possibile che Kate e lo staff di Kensington Palace non si siano accorti di errori di manipolazione così evidenti? Se non ci fosse di mezzo la Corona britannica potremmo pensare che dietro quello scatto ci potrebbe essere stata una certa smania di pubblicare, quella fretta che proverbialmente è una pessima consigliera (e infatti gli sbagli sono davanti agli occhi del mondo intero).