Il tour celebrativo e Rio de Janeiro: l'addio di Madonna alle scene

Oggi è un’icona incontrastata della musica pop ma è anche regina delle classifiche e diva indiscussa che lancia mode e scandali. È ben lontano il ricordo del suo primo singolo, pubblicato nel 1982, ma è ben impresso il modo in cui Madonna si è imposta nel panorama della musica pop e dance. Nel corso della sua lunga carriera ha cantato in abito da sposa sulle note di Like a Virgin, ha indossato una t-shirt nera con la scritta “ Italians do it better ”, si è guadagnata una scomunica da parte della chiesa cattolica per la sua Like a Prayer, e ha rincorso lo scandalo a inizio anni Novanta con l’album Erotica e il libro hot in cui Madonna è apparsa senza veli. E poi il bacio con Britney Spears e Christina Aguilera, la cancellazione del video di American Life perché “troppo” politicizzato e molto altro ancora.

Questi sono solo alcuni dei momenti più iconici della carriera, senza contare una vita privata vissuta tra eccessi e amanti altisonanti. E, proprio per celebrare i suoi primi quarant'anni, Madonna ha intrapreso un tour intorno al mondo – che lo scorso novembre ha toccato anche la città di Milano -, per ricongiungersi con i suoi fan. Un tour da tutto esaurito, straordinario nella sua interezza ma che è stato seguito da tante polemiche. Tutto questo non ha adombrato la sua stella, però. Tanto è vero che la ex material girl, nel corso delle ultime ore, ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera con un concerto a Rio de Janeiro.

Un concerto che si è svolto nella notte del 4 maggio 2024 e che ha animato la spiaggia di Copacabana, attirando più di un milione di persone che si sono riversate da giorni per accaparrarsi un posto in prima fila. Rispetto alle altre date del tour, il live che si è svolto in Brasile è stato completamente gratuito ed è stato trasmesso anche in streaming (da poche ore è disponibile anche su Youtube). E Madonna non ha badato a spese, organizzando uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Nessun pezzo inedito ma ha cantato solo le sue canzoni più iconiche, come Music, La Isla bonita e persino Bad Girl (dal suo album Erotica). Questo concerto ha concluso, come dicevamo, il suo tour di ottanta date. Sarebbe dovuto partire dal Nord America, ma a causa di un grave infortunio e di un’esperienza di pre-morte, l’artista è stata costretta a spostare le date e a debuttare proprio in Europa.

Sì, Madonna è iconica ma, una vita vissuta fino in fondo e i continui problemi di salute, fanno ben credere che questo possa essere il suo ultimo tour. Ma è ancora tutto da vedere. Sul palco ride e scherza con il pubblico, canta (la maggior parte in playback) e si lascia trascinare dal suo corpo di ballo. E nonostante le critiche – si dice che alcuni fan americani abbiamo organizzato una class action a causa delle tre ore di ritardo per le date a Washington e New York -, Madonna può contare ancora su uno zoccolo duro di fan.

Lo conferma la tappa a Rio de Janeiro che, sotto tutti i punti di vista, è stato un vero e proprio spettacolo.